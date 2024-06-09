Посвідчення водія в Україні можна обміняти чи відновити онлайн. Також українці можуть замовити лише електронне посвідчення без друку пластикового бланка.

Про це повідомляє сервісний центр МВС.

Обміняти чи відновити водійське посвідчення можна через електронний кабінет водія або через застосунок "Дія".

Алгоритм дій через кабінет водія:

зайти в кабінет водія;

обрати в меню "Електронні послуги" - "Відновлення та обмін посвідчення", натиснути кнопку "Замовити";

обрати причину обміну чи відновлення посвідчення водія (втрата, пошкодження, закінчення терміну дії документа чи зміна персональних даних);

обрати тип посвідчення (пластикове чи електронне);

перевірити персональні дані;

поставити підпис, який буде відображатися на посвідченні водія;

додати скан копії документі, які підтверджують зміну персональних даних;

обрати спосіб отримання (в сервісному центрі МВС або у відділенні "Укрпошти" чи кур’єром);

поставити цифровий підпис;

оплатити послугу.

Як обміняти посвідчення водія в "Дії":

перейти до меню "Послуги" та натиснути "Заміна посвідчення водія";

обрати причину заміни документа;

підтвердити або вказати місце реєстрації проживання;

обрати тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове;

обрати спосіб отримання (в сервісному центрі МВС або у відділенні "Укрпошти" чи кур’єром);

підтвердити або вказати контактні дані;

підписати заяву;

сплатити за послугу протягом 10 хвилин.

Орієнтовна вартість пластикового посвідчення водія без врахування банківських послуг становить 572 гривні, електронного посвідчення - 230 гривень. Логістичні послуги оплачуються окремо.

Обміняти посвідчення онлайн можливо, якщо в електронній базі достатньо інформації та відображається фото. Також водійське посвідчення можна обміняти у сервісних центрах МВС.

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