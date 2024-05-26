Чи можуть ТЦК забирати водійські права у військовозобов'язаних [ Редагувати ]
Територіальні центри комплектування не можуть позбавляти військовозобов'язаних водійських прав. Проте це може зробити суд. Про це повідомляє пресцентр Міністерства оборони України.
Зазначається, що у разі невиконання обов’язків військовозобов’язаним ТЦК та СП можуть подавати позов до суду з приводу тимчасового обмеження громадян України у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.
Рішення про позбавлення водійських прав ухвалює суддя. У Міноборони наголошують, що рішення суду у таких справах підлягають негайному виконанню.
Також у рамках мобілізації можуть вилучити траспортний засіб. Але є умова - не повинен бути єдиний транспортний засіб громадянина.
Раніше в Міноборони нагадали, що таке повістка та для чого їх вручають.
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