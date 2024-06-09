У Польщі проблеми на кордонах. Чергова криза і знову на межі з Білоруссю. Нагадаю, це вже не вперше. Польські рубежі мігранти штурмували ще у 2021 році. І зараз сценарій повторюється. Вже є жертви - загинув прикордонник. І все це на тлі виборів до Європарламенту. Як пов'язані ці дві події? І яка вона "електоральна ситуація" в Польщі? Про все далі в матеріалі.

Євросоюз обирає новий парламент. 9 червня, в останній день загальноєвропейського волевиявлення, вибори відбуваються в сусідній Польщі. Варшаву в новому складі Європарламенту представлять 53 депутати. О 7-й годині ранку виборчі дільниці відкрилися по всій країні. У столиці люди голосують дуже активно.

Олександра, жителька Варшави:

Маю надію, що переможе "Демократична коаліція" та "ліві". Ці вибори дуже важливі для нас, і для України теж.

Олександра, жителька Варшави:

Не знаю, як вийде, але сподіваюся, що "Коаліція" переможе.

Рафал, житель Варшави:

Переможе Демократична коаліція, або "ПІС". Змін не буде - їхня політика буде продовжуватися.

Основні тенденції чітко видно з нашого опитування. Головна політична битва розгорнулася між "Громадянською Коаліцією" чинного прем'єра Дональда Туска, що входить до Європейської народної партії, і консерваторами на чолі з Ярославом Качинським з "Права і справедливості".

З відривом у 3 відсотки лідирує "Громадянська коаліція", згідно з останнім соціологічним опитуванням інституту Pollster. "Право і справедливість" - на другому місці з результатом у понад 31%. А от "Конфедерація", відома підтримкою протестів фермерів та своїми антиукраїнськими наративами, опинилася на четвертому місці з результатом у понад 10%, тобто, проходить до Європарламенту.

І це загальноєвропейська тенденція. Як крайні ліві, так і ультраправі партії, можуть збільшити присутність у Брюсселі. Нові парламентарі ухвалюватимуть рішення щодо нових законів в Євросоюзі, контролюватимуть фінанси й усі інституції ЄС. Не дивно, що росія намагалася втрутитися у волевиявлення, щоб посилити позиції через своїх агентів впливу у ЄС. І саме ця передвиборча кампанія у Польщі суттєво відрізнялася від усіх попередніх, на цьому наголошують польські урядовці.

Дональд Туск:

Зараз ми всі щодня зосереджені на цьому і докладаємо чималих зусиль, щоб Польща була сильною, щоб Європа була сильною, щоб поляки діяли спільно і щоб Європа була об'єднана, тому що це єдиний спосіб уникнути війни тут. Це боротьба за те, хто буде керувати в Європі, це також боротьба за те, щоб не допустити війну на наші кордони.

Прем'єр Дональд Туск повідомив, що польська влада заарештувала вже 18 осіб у зв'язку з актами диверсій, які були вчинені за наказом російських спецслужб. Останнім часом у Польщі відбулася ціла серія підпалів. Цілями зловмисників були склади, заводи, будівельні та торгові центри.

Влада затримала кількох громадян Білорусі, Польщі, а також росіян. Як показало розслідування, ГРУ вербувало цих осіб через Telegram-канал. Їм пропонували від 10 до 16 тисяч доларів. Крім того, перед виборами загострилась ситуація на польсько-білоруському кордоні. Кількість мігрантів, які зараз намагаються нелегально потрапити до Польщі з Білорусі, є найбільшою з часів кризи 2021 року. Спроби нелегального перетину кордону супроводжуються нападами на прикордонників. Ситуація стала більш напруженою цього тижня. 6 червня стало відомо - поранений 21-річний прикордонник Матеуш Сітек помер у шпиталі, про це повідомив Генштаб збройних сил Польщі:

Попри допомогу, надану в місці нападу на кордоні з Білоруссю, і зусилля лікарів, врятувати його життя не вдалося.

Прикордонника поранив ножем один із мігрантів, які намагалися прорватися через загородження з Білорусі у Польщу біля села Дубичі Церковні. Нелегальні мігранти кидали палиці, каміння та ножі через загородження з території Білорусі. Після цієї трагедії прем'єр-міністр Туск заявив про намір відновити 200-метрову буферну зону на кордоні з Білоруссю, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому. А міністр закордонних справ Радослав Сікорський наголосив: путін і лукашенко мають розуміти, що атакують не лише польські кордони, але й кордони всього Європейського Союзу. Тому, на думку очільника польського МЗС, присутність військових з інших країн ЄС на кордоні з Білоруссю буде корисною для Польщі.

Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі:

За цим стоїть одна країна, і це російська федерація. 90 відсотків цих людей мають російські візи. Їх заохочують або активно вербують в Азії та Африці, привозять до росії, а потім відправляють до білоруського кордону, щоб вони атакували кордон Європейського Союзу. Ми розуміємо причину цього, йдеться про допомогу екстремістським силам всередині ЄС. Що особливо актуально зараз в контексті виборів до Європарламенту.

Водночас на тлі виборів до Європарламенту польські політики заявили й про масштабну кампанію дезінформації з росії. За тиждень до голосування - на сторінці державної Польської інформаційної агенції з'явилося два фейкових повідомлення про начебто мобілізацію 200 тисяч польських громадян і їх подальшої служби в Україні.

Згодом агенція видалила ці повідомлення, спростувала повідомлення, а польська влада заявила про кібератаку. В результаті у Польщі почала роботу комісія з розслідування російських впливів.

Голосування триватиме до 21:00. Після цього оприлюднять результати екзит-полів.