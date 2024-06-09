Зустріч Зеленського з Байденом та Макроном: про що домовилися [ Редагувати ]
Побачити Париж і отримати нові оборонні пакети, підписати домовленості щодо співпраці та спільного виробництва зброї. Цього тижня Володимир Зеленський зустрівся з Емманюелем Макроном та Джо Байденом. Українського президента запросили на урочистості з нагоди 80-річчя висадки союзних військ у Нормандії - події, що змінила хід Другої світової. Докладніше про оголошені під час символічного заходу домовленості, що мають пришвидшити зрушення і у цій, російсько-українській війні, далі в нашому матеріалі.
Поважна річниця важливої події - цього тижня світові лідери зібралися у Франції на урочистості з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії. На пам'ятні заходи запросили й делегацію на чолі з Володимиром Зеленським. Тема війни в Україні - залишається у центрі уваги. Особливо, коли йдеться про Європейську безпеку.
Її обговорювали на двосторонніх зустрічах. Французький лідер вкотре підкреслив важливість підтримки Києва. Окрім цього, оголосив про постачання першої серії винищувачів Mirage 2000-5 та початок підготовки пілотів і механіків для їхнього обслуговування.
Емманюель Макрон, президент Франції:
Зараз у нас новий етап співпраці. Це не тільки про надходження французьких бойових Mirage 2000-5, які дозволять Україні захистити свою землю, свій повітряний простір. Відзавтра ми запускаємо програму, за допомогою якої зможемо навчити пілотів і передати ці літаки до кінця року. Ми створюємо цю коаліцію з іншими партнерами.
Франція дала зрозуміти, що повністю укомплектує та навчить персонал авіабригади. Тренування відбуватимуться на французькій території.
Разом з тим Париж працює над створенням коаліції партнерів, готових відправити в Україну своїх інструкторів. Загалом планують вишколити 400 тисяч українських військових. І це в жодному разі не свідчить про зацікавлення Франції у ескалації, упевнений Макрон.
Емманюель Макрон, президент Франції:
Це законний запит, і він відповідає тому, що ми завжди робили. Задля ефективності, ми хотіли б мати коаліцію. Кілька наших партнерів уже дали свою згоду, і з поваги до них, я не скажу вам, що Франція зробить це сама. Бо я вже знаю, що ми не одні.
Окрім того, президенти Франції та України уклали угоду про створення фонду у €200 мільйонів. Ці гроші отримають підприємства, які інвестуватимуть у відбудову критичної інфраструктури України. 60 мільйонів підуть, зокрема, на енергетику. Глави держав підписали договір з французько-німецькою оборонною компанією, що дозволить ремонтувати в Україні артилерію та виробляти набої.
Володимир Зеленський, Президент України:
Ми цінуємо нашу економічну співпрацю з Францією і домовленості, зокрема про спільне виробництво зброї. Сьогодні є підписані угоди щодо цього. І будуть ще. Підписані угоди й серед іншого ми домовилися про відкриття в Україні офісу французької компанії KNDS, разом з якою ми будемо виробляти в Україні боєприпаси для артилерії 155-го калібру.
Насиченим було й українсько-американське спілкування. Президент Джо Байден, що також прилетів на урочистості, зустрівся з Володимиром Зеленським. Він відзначив мужність українських оборонців і вибачився за затримки з фінансуванням допомоги у Конгресі.
Джо Байден, Президент США:
Я перепрошую за тижні невизначеності щодо фінансування. Ми мали проблеми з ухваленням Законопроєкту, який повинні були прийняти для отримання грошей. Деякі наші дуже консервативні члени затримували його. Але ми нарешті зробили це. І відтоді й до сьогодні, я оголосив про шість пакетів допомоги. Сьогодні я також підписую документи про додаткову підтримку на 225 мільйонів доларів.
Цей пакет міститиме допомогу у відновленні української енергетики, а також ракети для ЗРК, боєприпаси, міномети, бронетранспортери та патрульні катери. Байден підкреслив: стійкість, з якою українські Сили відкинули російських окупантів з Харківщини, укотре довела - українці непереможні. І запевнив: США підтримуватимуть Україну й надалі.
Володимир Зеленський, Президент України:
Дуже важливо, щоби ви залишалися з нами, ця двопартійна підтримка Конгресу. Дуже важливо, щоб у цій єдності Сполучені Штати Америки, усі американці залишалися з Україною, як це було під час Другої світової війни. Ми розраховуємо на вашу постійну підтримку, пліч-о-пліч. Дуже дякую. І цей великий пакет, який був підписаний, підтриманий і проголосований - це необхідно для відчуття нашого народу, що ми не самі.
На двосторонніх зустрічах президенти обговорили й майбутній саміт щодо Української формули миру у Швейцарії. Свою участь у ньому підтвердив Еманюель Макрон. США представлятиме віцепрезидент Камала Гарріс.
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