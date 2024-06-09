Зеленський поіменно подякував 20 рятувальникам [ Редагувати ]
У неділю, 9 червня, президент поіменно назвав багатьох бійців ДСНС, які працюють у Харкові і Донецькій областях, але подякував за роботу всій рятувальній службі.
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до народу відзначив героїчну роботу українських рятувальників, які щодня приходять на допомогу іншим, ризикуючи власним життям.
Сьогодні варто відзначити тих, хто береже для нас - для кожного в Україні - нормальні обставини життя, хоч би що відбувалось. Ми завжди, щодня й щоночі, після російських ударів, після будь-яких трагічних подій можемо розраховувати на те, що рятувальники нашої ДСНС України обов’язково будуть на місці й допоможуть. Хоч би коли це відбувалось. Хоч би де це відбувалось. І в районах поблизу фронту, і в кожному місті та області нашої держави. Це одна з фундаментальних рис справжньої державності - наявність системи і людей, чия робота - рятувати. По всій державі. І я дякую кожному й кожній - усьому колективу ДСНС України, - хто справді старається виконати ефективно свою роботу.
Президент поіменно назвав багатьох бійців ДСНС, які працюють у Харкові і Донецькій областях.
Слів подяки від Зеленського заслужили зокрема рятувальники з Харківщини: сержанти служби цивільного захисту Андрій Заярний, Костянтин Мокляк, Олексій Жиров, Дмитро Максимов, Олександр Дегтяренко та Євген Золотько, головні майстер-сержанти Володимир Рідний та Сергій Сидора, старші лейтенанти Олександр Явтушенко та Максим Михайлов, капітани служби цивільного захисту з Харківщини Андрій Лахтін, Сергій Рашевський і Сергій Снурников, майор Вадим Стадник і підполковник Олексій Колодяжний.
Персонально президент подякував бійцям ДСНС, які відзначилися під час гасіння пожеж і рятувальних робіт після російських ударів по Торецьку та Селидовому. Це сержанти служби цивільного захисту Олександр Павленко та Павло Захаров, головний майстер-сержант Андрій Малтамар, лейтенант Станіслав Нечипуренко і майор служби цивільного захисту Володимир Деренко.
Раніше Зеленський відреагував на бої на Покровському напрямку.
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