Україна працює над тим, щоб військові мали достатньо необхідного для оборони на Покровському напрямку.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.

Покровський напрямок, Донеччина. Там майже щодня незмінно найважче по фронту. Найбільший тиск окупанта. Щодня - найбільша кількість боїв. Лише за вчора понад 40 атак, сьогодні, на цей час, уже більш як 20. Кожен наш воїн, хто саме там знищує ворога, кожен наш солдат і командир, які роблять усе, щоб втримати наші позиції та допомогти воїнам на позиціях поруч, - усім вам особлива вдячність.

Зеленський зазначив, що Україна докладає максимум зусиль, щоб у військових було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем.

Була вже сьогодні доповідь головкома Сирського, ще буде доповідь керівника ГУР Буданова - ми готуємо наші нові кроки. Україна обов’язково захистить себе.

Раніше ми писали, про що домовились Зеленський з Байденом та Макроном.