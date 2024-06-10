Найєм йде з посади голови Держагентства відновлення [ Редагувати ]
Мустафа Найєм написав заяву про звільнення з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
Про це йдеться на сторінці Найєма у Facebook.
Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження, - написав він.
За словами Найєма, починаючи з листопада минулого року, команда Агентства нібито "почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод".
Він поділився, що сьогодні написав заяву про звільнення і попрощався з командою Агентства та керівниками Служб відновлення у регіонах.
Розуміючи відповідальність, яка лежить на нашій команді, я виконуватиму свої обов’язки до прийняття рішення урядом про моє звільнення і передам справи наступникам, - додав Найєм.
Крім того, перед звільненням він звернувся до усіх правоохоронних та контролюючих органів "з проханням вжити усіх заходів щодо перевірки законності та прозорості рішень, які приймалися Агентством".
Наразі вся наша команда та Служби відновлення у регіонах продовжують працювати у штатному режимі, - підсумував Найєм.
по темі
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про намір Європейської народної партії (ЄНП) формувати в оновленому Європейському парламенті після виборів "центр" з політсилами, що мають, зокрема, проєвропейську та проукраїнську позиції
У неділю, 9 червня, на тлі екзитполів щодо результатів виборів Європарламенту президент Франції Емманюель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів
Президент поіменно назвав багатьох бійців ДСНС, які працюють у Харкові і Донецькій областях
Перші результати екзит-полів мають бути уже сьогодні о 10 вечора за київським часом. Однак певні прогнози уже є. Тож якими будуть найближчі 5 років у ЄС та що ці вибори означатимуть для України?
Польські протестувальники можуть заблокувати пункт пропуску "Шегині-Медика" на кордоні з Україною. Блокування, ймовірно, триватиме до кінця вересня