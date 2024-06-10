Мустафа Найєм написав заяву про звільнення з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це йдеться на сторінці Найєма у Facebook.

Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження, - написав він.

За словами Найєма, починаючи з листопада минулого року, команда Агентства нібито "почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод".

Він поділився, що сьогодні написав заяву про звільнення і попрощався з командою Агентства та керівниками Служб відновлення у регіонах.

Розуміючи відповідальність, яка лежить на нашій команді, я виконуватиму свої обов’язки до прийняття рішення урядом про моє звільнення і передам справи наступникам, - додав Найєм.

Крім того, перед звільненням він звернувся до усіх правоохоронних та контролюючих органів "з проханням вжити усіх заходів щодо перевірки законності та прозорості рішень, які приймалися Агентством".