ЗСУ відбивають дев’ять атак біля Покровська [ Редагувати ]
Станом на понеділок, 10 червня, окупанти намагалися покращити тактичне положення поблизу шести населених пунктів на Покровському напрямку.
Від початку доби на фронті відбулося 47 бойових зіткнень. Традиційно найбільшу активність російські агресори проявляють на Покровському напрямку, де станом на зараз ЗСУ відбивають дев’ять штурмів. Про це повідомляє Генштаб у зведенні.
На Покровському напрямку російський агресор підтримує високу інтенсивність штурмових дій. Від початку доби окупанти вже 15 разів намагалися покращити тактичне положення поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новопокровського, Карлівки та Яснобродівки. Шість ворожих атак українські воїни успішно відбили, дев’ять, – ще тривають.
- На Куп’янському напрямку відбулося вже сім боєзіткнень. росіяни атакують за підтримки авіації. По Синьківці було завдано удар 16 некерованими авіаційними ракетами. В районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового тривають бої.
- На Лиманському напрямку агресор сім разів атакував поблизу Торського, Тернів, Греківки та Невського. В районі Серебрянського лісу триває бій. Там ворог завдав удару шістьма КАБами.
- На Сіверському напрямку росіяни намагається потіснити підрозділи ЗСУ в районах Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського. Одна атака успішно відбита, дві – ще тривають.
- На Краматорському напрямку наші військові відбили дві атаки в районах Кліщіївки та Андріївки.
- На Курахівському напрямку відбити вже дев’ять наступальних дії російських військ поблизу Парасковіївки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Ще одне боєзіткнення продовжуються.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
Нагадаємо, що у Херсоні під час обстрілу рф постраждала 102-річна жінка.
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