У понеділок, 10 червня, окупанти вкотре завдали удару по Херсону. Внаслідок обстрілу постраждала 102-річна жінка.

Про це повідомляється в Telegram Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомляється, коли патрульні вирушили на допомогу, окупанти здійснили повторний удар.

Разом з місцевими жителями, правоохоронцям вдалося транспортували травмовану до службового авто та доправити її до лікарні. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу.

Раніше ми писали про те, що росіяни перекидають окупантів з Херсонщини на Харківський напрямок.