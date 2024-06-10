У Херсоні під час обстрілу рф постраждала 102-річна жінка [ Редагувати ]
У понеділок, 10 червня, окупанти вкотре завдали удару по Херсону. Внаслідок обстрілу постраждала 102-річна жінка.
Про це повідомляється в Telegram Міністерства внутрішніх справ України.
Як повідомляється, коли патрульні вирушили на допомогу, окупанти здійснили повторний удар.
Разом з місцевими жителями, правоохоронцям вдалося транспортували травмовану до службового авто та доправити її до лікарні. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу.
Раніше ми писали про те, що росіяни перекидають окупантів з Херсонщини на Харківський напрямок.
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