Розпуск парламенту, відставка премʼєр-міністра та посилення правого флангу. Вибори до Європарламенту внесли зміни до політичних розкладів у Європі. Для кого результати голосування стали несподіванкою? Яка країна піде на повторні вибори? Та як результати голосування до Європарламенту можуть вплинути на відносини ЄС та України? Ірина Іванова звела дебет з кредитом європейського голосування.

Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії:

Вибори на європейській землі несуть два головні послання. По-перше, більшість досі на боці міцної Європи в центрі політичного спектра. Іншими словами, центр зберіг свої позиції. Але також правда й те, що крайні ліві та праві сили набрали підтримки. І саме тому цей результат також пов'язаний з великою відповідальністю для партій центру.

Так результати виборів до Європарламенту оцінила нинішня очільниця Єврокомісії - Урсула фон дер Ляєн. Її політична група - проукраїнська Європейська народна партія - посіла перше місце і має намір сформувати альянс з іншими проєвропейськими та проукраїнськими силами. Справдилися прогнози аналітиків і щодо посилення правих сил у Європі. У Франції, приміром, першість здобула ультраправа коаліція "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен. Політик підтримувала кремлівського диктатора путіна. Їй віддали голоси майже 40 відсотків громадян. Президент Еммануель Макрон, а його політсила посіла друге місце з 15 відсотками, розпустив парламент. Тож наприкінці червня, французи підуть на позачергові вибори.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Головний урок зрозумілий: це нехороший результат для партій, які захищають Європу, зокрема і для президентської більшості.

Політичні зміни й в Бельгії. Результати голосування змусили піти у відставку премʼєр-міністра Александра де Кроо. Його ліберальна партія набрала менше як 6 відсотків голосів, перемогли консерватори. Голова уряду привітав переможців і склав повноваження.

У Німеччині правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" посіла друге місце. Перемогла опозиція: обʼєднання Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу. А панівна політична сила канцлера Олафа Шольца лише на третьому місці.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Результат виборів - поганий для всіх трьох керівних партій. Ніхто не зможе просто повернутися до попереднього укладу. Водночас він також про те, що треба робити своє: забезпечити модернізацію країни, щоб вона рухалася вперед.

Менше, ніж зазвичай набрала партія угорського премʼєра Віктора Орбана. "Фідес" посіла перше місце, але з рекордно низьким для себе результатом - 44%. Натомість неочікувано високий рейтинг показала опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра - майже 30 відсотків голосів. Вона претендує на 7 місць у Європарламенті. На думку аналітика Центру європейської політики Коріни Стратулат, нинішня конфігурація в Європарламенті становитиме певні труднощі для ухвалення рішень, зокрема, щодо України.

Коріна Стратулат, заступниця директора Центру європейської політики:

Середовище, я вважаю, залишається вразливим. З огляду на те, як виглядає Парламент на цей момент, думаю, є низка сфер, які можуть бути під загрозою. Це все, що повʼязане з інституційною реформою, з розширенням, навіть обороною. А також навіть підтримка України - через таких гравців, як "Альтернатива для Німеччини" та "Фідес". Але побачимо, де вони опиняться.

Усі національні партії, що отримали місця у Європарламенті, увійдуть до загальноєвропейських політичних груп. Депутати мають домовитися про їхній склад до 16 липня, коли новообраний Європарламент повноцінно запрацює.

Ірина Іванова, кореспондентка: