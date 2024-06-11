102-річна постраждала знаходиться у лікарні: Толоконніков розповів про російський терор на Херсонщині [ Редагувати ]
Внаслідок обстрілу 10 червня постраждала 102-річна бабуся. Коли на місце приїхали поліцейські, на місце прильоту знову прилетів снаряд.
Про це розповів Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Внаслідок удару обвалився будинок і бабусю довелося оперативно евакуювати, зараз вона перебуває у обласній лікарні. За вчорашній день маємо одну постраждалу. Росіяни били також і по інших громада, були прильоти і у Херсоні, на щастя, обійшлося без постраждалих.
Також сьогодні росіяни вдарили вночі шістьма керованими авіабомбами по Тягинській громаді. Кількість постраждалих та наслідки руйнувань наразі уточнюються", - сказав Толоконніков.
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