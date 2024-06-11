На фронті загинув відомий артист, художник і стиліст [ Редагувати ]
Під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув артист, художник і стиліст Артур Сніткус. Про трагічну загибель артиста написав міський голова Тернополя Сергій Надал.
З глибоким сумом повідомляємо, що загинув під час захисту України воїн Сніткус Артур Романович (13.05.1988 р.н.).
За його словами, герой віддав своє життя 7 червня під час виконання бойового завдання у Донецькій області.
Співчуваємо всім рідним та близьким захисника. Щиро розділяємо біль утрати та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам'ять нашому захиснику!
За словами художника і фотографа Олександра Курмаза, Артур під час першої випадкової, але дуже яскравої зустрічі в 2011 році, одразу ж вразив його своїм неперевершеним почуттям гумору, відкритістю та артистизмом.
Ми час від часу перетинались на різних подіях, не були близькими, але завжди весело проводили час разом. Поруч з ним завжди було тепло і затишно. Людина непересічної долі, яскравий, харизматичний, талановитий, провокуючий, справжній артист з усіма притаманними для такої людини перевагами й недоліками.
Раніше ми писали про те, що на фронті загинув лідер руху ОУН Микола Коханівський.
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