Під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув артист, художник і стиліст Артур Сніткус. Про трагічну загибель артиста написав міський голова Тернополя Сергій Надал.

З глибоким сумом повідомляємо, що загинув під час захисту України воїн Сніткус Артур Романович (13.05.1988 р.н.).

За його словами, герой віддав своє життя 7 червня під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Співчуваємо всім рідним та близьким захисника. Щиро розділяємо біль утрати та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам'ять нашому захиснику!

За словами художника і фотографа Олександра Курмаза, Артур під час першої випадкової, але дуже яскравої зустрічі в 2011 році, одразу ж вразив його своїм неперевершеним почуттям гумору, відкритістю та артистизмом.

Ми час від часу перетинались на різних подіях, не були близькими, але завжди весело проводили час разом. Поруч з ним завжди було тепло і затишно. Людина непересічної долі, яскравий, харизматичний, талановитий, провокуючий, справжній артист з усіма притаманними для такої людини перевагами й недоліками.

Раніше ми писали про те, що на фронті загинув лідер руху ОУН Микола Коханівський.