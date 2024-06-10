У боях з російськими окупантами загинув відомий український націоналіст, лідер "Добровольчого руху ОУН" Микола Коханівський. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела.

Про смерть Коханівського в окопі під Вовчанськом написала у Facebook і вдова дисидента Степана Хмари - Роксолана Хмара. Зараз її допис видалений.

Він, який воював із 14 року, був командиром ОУН, який як зіницю ока беріг кожного воїна. Вони йому не дали створити батальйон ОУН і бути комбатом, там, де він був на своєму місці… Микола "літав", знав ППО, він був класним комбатом, вмілим та відданим справі до кінця. Але вони знищили його. Він був націоналістом! Справжнім, відданим Україні остаточно. Не вірю, не хочу вірити.

Про смерть Коханівського масово пишуть на його сторінці у Facebook. Спогадами про лідера ОУН поділився екснардеп і колишній комбат "Донбасу" Семен Семенченко.

"Я познайомився з ним влітку 2014 року в Бахмуті. Я був комбатом Донбасу - він комбатом батальйону "ОУН". Він був одним із небагатьох, хто виходив з нами на мітинги проти корупції, зради та наруги над ідеями Майдану у 2014-2018 роках. Виходив, коли ніхто не міг протриматися з протестом більше 15 хвилин...

Щойно я дізнався, що він загинув на Харківському напрямку під Вовчанськом. То була світла людина, християнин. надійний друг та соратник по боротьбі. Мені сказав сьогодні побратим – що поробиш – це ж війна. Та війна і йдуть найкращі, і вже звикли на жаль. Але чомусь таке почуття, що разом з ним пішла ще одна більша частина України. Царство Небесне, друже Буревій. Тепер нам тягти цей віз без тебе. Відпочивай, друже. Царство Небесне...", - написав Семенченко.

Микола Коханівський воював на сході України з 2014 року, був командиром "Добровольчого руху ОУН". Кілька разів брав участь у виборах. Був членом політичної партії "Конгрес Українських Націоналістів".

У 2016 році Коханівський та його громадська організація ініціювали регулярні масові акції прямої дії щодо російських "Сбербанку Росії" та "Альфабанку".

Микола Коханівський