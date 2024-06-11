На фронті загинула військовослужбовиця Олександра (Шура) Рязанцева із позивним "Ялта", яка до повномасштабного вторгнення рф працювала стилістом у багатьох відомих проектах і навіть одягала Володимира Зеленського.

Про трагічну загибель "Ялти" стало відомо з дописів у соціальних мережах.

"На превеликий жаль, Шурочки більше немає…", - написала її сестра Валерія.



Шура "Ялта" Рязанцева - уродженка Криму.

До повномасштабного вторгнення рф дівчина працювала стилісткою, хоча під час Революції Гідності - рятувала поранених на вулиці Інститутській.

У межах професійної кар'єри Олександра вдягала акторів "Кварталу 95", проекту "Орел і Решка", керувала службою стилю на телеканалі "Інтер", навіть була особистою стилісткою президента Володимира Зеленського.

У 2014 році, вже після окупації півострова росіянами, Рязанцева вирушила до рідного Криму, де потрапила у ворожий полон (там вона пробула п'ять днів).

У перший день повномасштабного вторгнення рф Шура Рязанцева пішла до столичного військкомату, після чого вступила до підрозділу територіальної оборони.

Служила у десантно-штурмових військах, займалася волонтерством (збираючи кошти для потреб Збройних сил України).

2 червня Олександрі виповнилося 40 років.