На фронті загинула захисниця України й стилістка "Кварталу 95" Шура Рязанцева [ Редагувати ]
На фронті загинула військовослужбовиця Олександра (Шура) Рязанцева із позивним "Ялта", яка до повномасштабного вторгнення рф працювала стилістом у багатьох відомих проектах і навіть одягала Володимира Зеленського.
Про трагічну загибель "Ялти" стало відомо з дописів у соціальних мережах.
"На превеликий жаль, Шурочки більше немає…", - написала її сестра Валерія.
Шура "Ялта" Рязанцева - уродженка Криму.
До повномасштабного вторгнення рф дівчина працювала стилісткою, хоча під час Революції Гідності - рятувала поранених на вулиці Інститутській.
У межах професійної кар'єри Олександра вдягала акторів "Кварталу 95", проекту "Орел і Решка", керувала службою стилю на телеканалі "Інтер", навіть була особистою стилісткою президента Володимира Зеленського.
У 2014 році, вже після окупації півострова росіянами, Рязанцева вирушила до рідного Криму, де потрапила у ворожий полон (там вона пробула п'ять днів).
У перший день повномасштабного вторгнення рф Шура Рязанцева пішла до столичного військкомату, після чого вступила до підрозділу територіальної оборони.
Служила у десантно-штурмових військах, займалася волонтерством (збираючи кошти для потреб Збройних сил України).
2 червня Олександрі виповнилося 40 років.
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