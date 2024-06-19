5 червня Кабінет Міністрів прийняв постанову № 650, яка змінює порядок бронювання, зокрема, дозволяючи надавати бронь військовозобов'язаним через портал "Дія".

Постанова мала кілька проміжних версій. Проте, у двох з них розглядалась можливість надання броні навіть священнослужителям, проте це положення не увійшло в фінальну редакцію.

Щодо обов'язку бронювання:

Бронюванню підлягають всі військовозобов'язані працівники на підприємстві, а також:

кінцеві бенефіціарні власники підприємств, які не є їх працівниками;

члени наглядових рад суб'єктів господарювання, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Щодо визначення критично важливих підприємств:

Вони можуть отримати бронь на:

підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;

підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Для отримання статусу критично важливого підприємства необхідно відповідати кільком критеріям, затвердженим урядом.

Раніше ми писали про те, що працівники столичного метрополітену отримали "бронь" від мобілізації.