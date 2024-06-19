Відстрочка від мобілізації: хто може отримати та як [ Редагувати ]
5 червня Кабінет Міністрів прийняв постанову № 650, яка змінює порядок бронювання, зокрема, дозволяючи надавати бронь військовозобов'язаним через портал "Дія".
Постанова мала кілька проміжних версій. Проте, у двох з них розглядалась можливість надання броні навіть священнослужителям, проте це положення не увійшло в фінальну редакцію.
Щодо обов'язку бронювання:
Бронюванню підлягають всі військовозобов'язані працівники на підприємстві, а також:
- кінцеві бенефіціарні власники підприємств, які не є їх працівниками;
- члени наглядових рад суб'єктів господарювання, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.
Щодо визначення критично важливих підприємств:
Вони можуть отримати бронь на:
- підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;
- підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Для отримання статусу критично важливого підприємства необхідно відповідати кільком критеріям, затвердженим урядом.
Раніше ми писали про те, що працівники столичного метрополітену отримали "бронь" від мобілізації.
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