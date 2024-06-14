Силач-депутат Вірастюк офіційно розлучився і показав фото нової коханої [ Редагувати ]
Відомий український стронгмен і народний депутат від "Слуги народу" Василь Вірастюк офіційно розлучився. Про це він повідомив у соцмережах і опублікував фото з новою коханою, з якою понад рік перебуває у стосунках.
Я в стосунках. Сьогодні я можу говорити і писати про це відкрито, хоча багато хто з вас дізнались про це з інтерв'ю "Слава+".
P.S. Закінчився безкінечний судовий процес, який тривав ще з жовтня 2022 року (трішки більше ніж півтора року). Ще 10 травня Печерський суд м. Києва ухвалив остаточне рішення щодо розлучення, і за 30 календарних днів, а саме 11 червня рішення набирає чинності.
Нову обраницю 50-річного Вірастюка звуть Ірина, вона молодша за Василя на 11 років. Торік вона народила йому четвертого сина Володимира.
Пара познайомилася у 2019 році в Івано-Франківську, коли дівчина підійшла до стронгмена та попросила сфотографуватися. Вірастюк зізнався, що роман почався, коли після повномасштабного вторгнення його дружина Інна поїхала за кордон.
Василь Вірастюк двічі був одружений. У 2003-2006 роках його дружиною була спортсменка Світлана Забіяка, яка трагічно загинула під час сходження лавини у Туреччині. Вона народила йому сина Адама.
У 2007 році Вірастюк одружився на фармацевті Інні, яка народила йому двох синів.
Нагадаємо, що 28 березня 2021 року в Івано-Франківській області 87-му окрузі відбулися довибори до Верховної Ради. Перемогу на них здобув Василь Вірастюк від "Слуги народу" - володар титулу "Найсильніша людина світу" 2004 року.
по темі
Засновниця медичного батальйону "Госпітальєри" та народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Яна Зінкевич вийшла заміж
Зерновозом до кордону: прикордонники Ізмаїльського загону зупинили на Одещині фуру з 41 "пасажиром"
День батька – це особливе свято, яке нагадує нам про важливість тата в нашому житті
Вже цієї неділі, 16 червня, Україна буде відзначати День батька
Далі була реабілітація та повернення на службу. Черкаські брати-близнюки з родини військових, тож захист батьківщини для них справа сімейна. Про братерську службу у війську - далі.
Цього тижня у місті стартувала видача гуманітарної допомоги - так званого сімейного набору, який отримують родини з неповнолітніми. Коли люди отримували свої пакунки, десь неподалік гриміли вибухи. Наша Олена Мендалюк усе бачила і чула.