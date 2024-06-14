Відомий український стронгмен і народний депутат від "Слуги народу" Василь Вірастюк офіційно розлучився. Про це він повідомив у соцмережах і опублікував фото з новою коханою, з якою понад рік перебуває у стосунках.

Я в стосунках. Сьогодні я можу говорити і писати про це відкрито, хоча багато хто з вас дізнались про це з інтерв'ю "Слава+". P.S. Закінчився безкінечний судовий процес, який тривав ще з жовтня 2022 року (трішки більше ніж півтора року). Ще 10 травня Печерський суд м. Києва ухвалив остаточне рішення щодо розлучення, і за 30 календарних днів, а саме 11 червня рішення набирає чинності.

Нову обраницю 50-річного Вірастюка звуть Ірина, вона молодша за Василя на 11 років. Торік вона народила йому четвертого сина Володимира.

Пара познайомилася у 2019 році в Івано-Франківську, коли дівчина підійшла до стронгмена та попросила сфотографуватися. Вірастюк зізнався, що роман почався, коли після повномасштабного вторгнення його дружина Інна поїхала за кордон.

Василь Вірастюк двічі був одружений. У 2003-2006 роках його дружиною була спортсменка Світлана Забіяка, яка трагічно загинула під час сходження лавини у Туреччині. Вона народила йому сина Адама.

У 2007 році Вірастюк одружився на фармацевті Інні, яка народила йому двох синів.

Нагадаємо, що 28 березня 2021 року в Івано-Франківській області 87-му окрузі відбулися довибори до Верховної Ради. Перемогу на них здобув Василь Вірастюк від "Слуги народу" - володар титулу "Найсильніша людина світу" 2004 року.