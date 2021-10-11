Супруга народного депутата Украины от "Слуги народа" Василия Вирастюка обратилась в полицию с заявлением, что ему по телефону поступают угрозы расправы. Об этом сообщает Telgram-канал Klymenko Time cо ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Вечером 10 октября неизвестный позвонил Василию Вирастюку и угрожал ему физической расправой. Сейчас решается вопрос открытия уголовного дела по ст. 129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством).

47-летний силач-депутат рассказал изданию "Вести", что ему с неизвестного мобильного номера позвонил мужчина, судя по голосу лет 30. Неизвестный назвал депутата по имени и на русском языке начал угрожать политику, используя нецензурную брань:

Привет братишка, ты что не понял? Мы пришли из ада за твоей душой.

После того, как аноним начал сыпать бранью, Вирастюк положил трубку. Угрозы он не связывает со своей политической деятельностью.

Напомним, что 28 марта 2021 года в Ивано-Франковской области 87-м округе прошли довыборы в Верховную раду. Победу на них одержал Василий Вирастюк от "Слуги народа" - обладатель титула "Самый сильный человек мира" 2004 года.