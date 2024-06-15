Сили оборони України за добу ліквідували ще 1090 російських окупантів, таким чином загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення зросли до близько 525 150 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 20 танків, 29 ББМ та 37 артсистем противника.

Про це повідомляється в Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали:

особового складу - 525150 (+1090) осіб ліквідовано;

танків - 7956 (+20) од;

бойових броньованих машин - 15263 (+29) од.;

артилерійських систем - 13855 (+37) од.;

РСЗВ - 1103 (+2) од.;

засоби ППО - 853 (+4) од.;

літаків - 359 од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11148 (+51) од.;

крилатих ракет - 2293 (+7) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 18911 (+57) од.;

спеціальної техніки - 2322 (+12) од.

Раніше ми писали про те, що окупанти вдарили КАБом по Харкову.