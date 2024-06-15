Шольц: так званий "мирний план" путіна щодо України несерйозний [ Редагувати ]
Пропозиції російського диктатора володимира путіна про початок так званий мирних переговорів з Україною є несерйозними.
Про це повідомляє канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю ZDF.
Шольц зробив відповідну заяву перед початку саміту миру України у Швейцарії. Він назвав так званий "мирний план" путіна несерйозним.
"У той же час Путін також показав, що його насправді цікавить: класичне імперіалістичне завоювання землі. Він застосував велику військову силу і розпочав жорстоку війну", - сказав канцлер Німеччини.
Як зазначив Шольц, за "імперіалістичну мрію" російський диктатор прийняв те, що сотні тисяч російських солдатів загинуть або будуть поранені.
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