Пропозиції російського диктатора володимира путіна про початок так званий мирних переговорів з Україною є несерйозними.

Про це повідомляє канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю ZDF.

Шольц зробив відповідну заяву перед початку саміту миру України у Швейцарії. Він назвав так званий "мирний план" путіна несерйозним.

"У той же час Путін також показав, що його насправді цікавить: класичне імперіалістичне завоювання землі. Він застосував велику військову силу і розпочав жорстоку війну", - сказав канцлер Німеччини.

Як зазначив Шольц, за "імперіалістичну мрію" російський диктатор прийняв те, що сотні тисяч російських солдатів загинуть або будуть поранені.