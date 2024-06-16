Президент США Джо Байден залучив 28 мільйонів доларів у Лос-Анджелесі для своєї кампанії з переобрання.

Про це пише Financial Times.

15 червня Байден прибув до Лос-Анджелеса з саміту G7 в Італії, пропустивши Глобальний саміт миру у Швейцарії. У зборі коштів у Каліфорнії на його кампанію взяли участь колишній президент США Барак Обама, а також актори Джордж Клуні та Джулія Робертс.

Цей збір коштів став найбільшим в історії Демократичної партії, перевершивши попередній рекорд Байдена з фінансування кампанії в березні в Radio City Music Hall у Нью-Йорку, де було зібрано 26 мільйонів доларів.

Голова відділу фінансування передвиборчої кампанії Байдена Руфус Гіффорд сказав, що вони прагнули розвинути успіх у Нью-Йорку, створюючи щось подібне на західному узбережжі: "Люди в захваті, і ми змогли перевершити власні очікування".

На початку року Байден мав грошову перевагу в 70 мільйонів доларів, але Трамп швидко збирає кошти, залучаючи донорів-республіканців.

У кампанії Трампа заявляють, що отримали сплеск у зборі коштів після кримінального вироку Трампу, який його прихильники вважають "політично мотивованим". Згідно з опитуваннями, Трамп має національну перевагу над Байденом в 1,1%, а також перевагу в штатах, які вирішать результати виборів.