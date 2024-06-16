Важка доба для наших оборонців на Сході. Ворог вкотре атакував підрозділи Сил оборони в районі Вовчанська на Харківському напрямку. Про це повідомляють у Генштабі. Намагалися росіяни штурмувати на Лиманському. 18 разів атакували наші оборонні рубежі на Покровському відтинку неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Уманського. Про ситуацію на Східному фронті в огляді.

На Харківському напрямку ворог намагається покращити своє положення. Але отримує відсіч. Це кадри з Вовчанська. Місто у вогні. Фактично стерте російськими КАБами. Проте оборона триває.

Зросла кількість бойових зіткнень на Куп'янському напрямку. Проте усі спроби ворога відбиті.

На Луганському напрямку під Кремінною напередодні українським воїнам вдалося знищити новітній російський танк. А це кадри з Білогорівки. Земля всіяна вирвами від ворожих снарядів. Кругом знищена техніка і траншеї. І противник не припиняє свого тиску.

Артем Лисогор, керівник Луганської ОВА:

69 разів окупанти били з мінометів по Невському, Макіївці, Стельмахівці, Куземівці. Ще 29 разів вони задіяли ствольну артилерію в районах Стельмахівки, Куземівки та Невського. Шість разів - реактивну, якою вдарили по Куземівці, Невському, Макіївці.. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Андріївки, Греківки, Макіївки, Невського та у Серебрянському лісі. 12 атак наразі відбито.

Лиманський напрям - важкий. Там наші оборонці місцями змогли посунути окупантів з позицій. Це кадри бойової роботи гвардійців Першої президентської бригади оперативного призначення "Буревій".

Тарас, командир гаубично-артилерійської батареї бригади "Буревій":

Все, що рухається, ми по тому всьому відпрацьовуємо. Приїжджає танчик, працюємо по танчику. Вибігає якийсь москалик - відправляємо москалика у кращі світи. В загальному, все що рухається - наші цілі.

Позивний "Лєший", командир гармати:

За останні виїзди - дуже багато лізе в нашу сторону. Намагаються просуватися. Ну, ми й знищуємо їх. Стараємося бити ворога прицільно. Наш підрозділ працює 24 години на сім.

Росіяни рвуться до Сіверська, але усі спроби закінчуються невдало. Сунуть і на Краматорському відтинку.

Часів Яр. Українські коптери працюють по ворожій піхоті. А на цьому відео від воїнів ГУР видно, як вони викурюють ворога з міської забудови.

На Покровському напрямку досі гаряче. Щодня там десятки боєзіткнень. Окупанти не полишають спроб вклинитися в наші бойові порядки. На кадрах від воїнів 47-ї окремої механізованої, росіяни наблизилися до наших позицій, закидають оборонців гранатами та ведуть щільний вогонь зі стрілецької зброї. Своїм точним розрахунком артилеристи відправили їх у пекло.

За даними Генштабу ЗСУ:

На Курахівському напрямку відбито штурмову дію окупантів поблизу Парасковіївки, ще один бій триває біля Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони, ворог успіху не має. На Времівському напрямку сім спроб ворога наблизитися до наших позицій в районах Водяного та Урожайного успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

Ворог продовжує терор проти цивільних. Ці кадри з Великоновосілківської громади. Напередодні окупанти вдарили з реактивної системи "Смерч". Загинули дві жінки й чоловік. Поранення дістали ще п'ятеро цивільних.

А це кадри гуманітарного рейсу "Білих Янголів" до Желанного.

Геннадій Юдін, поліцейський екіпажу "Білий Янгол":

Веземо гуманітарну допомогу. У нас там ще залишається 116 мешканців. Благаємо, щоб вони виїхали у безпечне місце. Буквально на тому тижні в нас була загибла жінка. Обстрілюється постійно…. Прилітають як керовані авіабомби, так і артилерія.

Через це місцеві живуть по підвалах.

Та від евакуації люди відмовляються...

Всі ми бачимо, що окупанти б'ють по цивільних. Військових тут ніяких немає… Ось. Цивільні, їхні будинки. Тому безглуздо б'ють…

На підступах до села Новоселівка Перша точаться важкі бої, будинки перетворилися на суцільні руїни. "Білі Янголи" приїхали забрати жінку, яка попросила про евакуацію.

Коли жінка вже сіла в автівку, російські війська вдарили по тому ж місцю дроном. На щастя, він влучив не в машину, а поруч. Ніхто не постраждав.

Цього дня "Білі Янголи" евакуювали також 90-річного чоловіка із села Вовче. Його доставили до родичів у Мирноград.

Ворог руйнує і нищить все, до чого може дістати. Тому "Білі Янголи" нагадують: евакуація - єдиний спосіб уберегти життя.