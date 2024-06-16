Саміт, який уперше в історії об'єднав світ заради України та миру. У Швейцарії завершився наймасштабніший міжнародний захід, організований Україною. Попри опір з боку росії, він зібрав безпрецедентну кількість учасників - 101 країну та міжнародну організацію з усіх континентів. Саміт ґрунтувався на основі попередніх дискусій щодо української Формули миру.

Протягом двох днів учасники детально обговорили три з десяти пунктів цієї формули. А саме ядерну та продовольчу безпеку і звільнення полонених та повернення депортованих дітей. Згодом планують створити план дій і для реалізації решти семи пунктів. Докладніше про підсумки саміту розкаже Михайло Манилюк.

Два дні, що увійдуть в історію. У Швейцарії завершився Глобальний саміт миру, ініційований Україною. Представники зі ста однієї країни світу вирішували, як завершити війну розв'язану росією.

Фуміо Кісіда, прем'єр-міністр Японії:

Міцний і справедливий мир в Україні символічно важливий, щоб міжнародна спільнота загалом прагнула не до розділення та конфронтації, а до співпраці. Нехай ті з нас, хто зібрався тут, перехоплять ініціативу та продемонструють справжнє лідерство.

Підсумкове комюніке підтримали вісімдесят країн та чотири організації. У декларації йдеться про три пункти. По-перше, використання ядерної енергії. А саме Запорізька атомна електростанція повинна працювати безпечно та захищено - під повним контролем України й наглядом МАГАТЕ. По-друге, продовольчу безпеку не можна використовувати, як зброю. Українську сільськогосппродукцію треба безпечно та вільно постачати по світу. І по-третє, усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. А депортовані українські діти та незаконно утримувані цивільні особи повернуті в Україну.

Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:

Таке представництво на високому рівні показує одну річ - світ глибоко переймається через війну, яку спричинила російська агресія, яка порушує міжнародне право та головні принципи статуту ООН і має значні негативні наслідки по всьому світу. Я закликаю росію почути меседж від світової спільноти. Поважати територіальну цілісність та суверенітет України, завершити імперіалістичне насильство та повернути назад дітей.

Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади:

Сьогодні я очолив сесію, де ми говорили про полонених та депортованих осіб, включно й особливо з дітьми. Двадцять тисяч дітей, як припускають, були забрані з рідних домівок, у них відібрали мову, культуру, ідентичність. Це те, що глобальна спільнота повинна вирішити та закликати до припинення.

Серед тих, хто поки що утримався підписувати документ про мир - Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати. Втім, комюніке залишається відкритим для усіх охочих приєднатися до нього в майбутньому.

Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента України:

Документ відкритий до підписання. Різні причини кожної країни. Десь вимагає відповідних процедур. Одна з країн навіть сказала: це має бути рішення Парламенту. В певних країнах були представники, які не могли ухвалювати рішення, наприклад, міністри закордонних справ. Не всі могли вирішувати таке, вони мають повернутися у свої країни й звернутися до свого керівництва.

Формула Миру містить десять пунктів. На Саміт винесли ті три, за якими досягти консенсусу було найлегше. Однак це не означає, що Україна відмовляється від інших семи пунктів формули. Робота над планом дій щодо їх втілення триває.

Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента України:

В кожному пункті цього тексту йдеться про те, що має бути зроблено на користь інтересів України. Президент України оголосив перелік країн, з якими Україна працює над тим, щоб проводити наступні події після Саміту. Відповідні події на рівні міністрів, радників з нацбезпеки по тому, як виробити план дій щодо реалізації й сьогоднішніх трьох пунктів і інших не менш важливих пунктів української формули миру, а далі вийти на проведення другого Саміту миру.

Саміт миру у Швейцарії - це перший крок до справедливості, яка ґрунтується на Статуті ООН і базових принципах міжнародного права. Україна припускає імовірну участь росії у другому саміті. Звісно ж, якщо росія справді захоче миру.

Володимир Зеленський, Президент України:

Це буде говорити про те, що вони хочуть миру. Їх присутність там буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну. Не хочу гратись словами. Вирішили вони, або їх змусив світ. Для нас, громадян України, на сьогодні ми боремося за те, щоб їх змусив світ. Але для нас головне результат. Результат - це закінчення цієї війни. росія завтра може розпочати з нами перемовини. Не чекаючи нічого. Якщо вони вийдуть з наших законних територій. Це і є просто повага до статуту ООН.

Латинська та Північна Америка, Близький Схід та Азія, Африка та Європа, Тихоокеанський регіон й Австралія. Дві третини країн-учасниць представлені на найвищому рівні. Така присутність свідчить про успіх української дипломатії.

Віола Амгерд, президент Швейцарії:

Більшість цих країн, які зібралися тут, погодили спільне бургенштогське комюніке, і це показує, чого може досягти дипломатія завдяки терплячій роботі. Я також відчула схвалення цього підходу в багатьох особистих розмовах.

Ігнасіо Касіс, міністр закордонних справ Швейцарії:

Важко робити прогнози щодо майбутнього. Але в принципі кожен мирний процес, кожен мирний шлях, що існує та має на меті досягнення миру, маємо вітати. Швейцарія це вітатиме.

Саміт миру у Швейцарії - це лише перший крок до справедливого миру. І позиція України залишається непохитною - Київ не піде на компроміси щодо незалежності країни та поступки суверенітетом і територіальною цілісністю держави.