Вночі з 16 на 17 червня, у Румунії в ДТП потрапив автобус із 57 громадянами України. Серед яких були 42 дітей. Аварія сталась на залізничному переїзді в місцевості Торі-Верде-Міхай Вітязу, повіт Констанца, о 03:30 ночі. Консульська представниця Вікторія Ші дала коментар щодо ДТП у Румунії.

Автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою. 15 осіб отримали медичну допомогу на місці. Четверо осіб, серед яких двоє дітей, госпіталізували в лікарню. 49 осіб не потребували госпіталізації, вони були розміщені в спортивному залі в місті Невода та забезпечені всім необхідним.

"Посольство України в Румунії негайно після ДТП перебувало на постійному звʼязку з румунським Міністерством з надзвичайних ситуацій, поліцією та лікарями. Український консул та румунські рятувальники надали необхідну допомогу", - йдеться у повідомлені.

Наразі усі постраждалі після медичного огляду та допомоги були доставлені в спортзал в місті Невода, де всі разом дочекались іншого автобуса та продовжили поїздку.

Ми вдячні румунським службам порятунку за негайне реагування та лікування", - додали в відомстві.

Раніше ми писали про те, що в Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП.