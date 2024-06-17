ДТП з українцями в Румунії: у консульстві прокоментували аварію [ Редагувати ]
Вночі з 16 на 17 червня, у Румунії в ДТП потрапив автобус із 57 громадянами України. Серед яких були 42 дітей. Аварія сталась на залізничному переїзді в місцевості Торі-Верде-Міхай Вітязу, повіт Констанца, о 03:30 ночі. Консульська представниця Вікторія Ші дала коментар щодо ДТП у Румунії.
Автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою. 15 осіб отримали медичну допомогу на місці. Четверо осіб, серед яких двоє дітей, госпіталізували в лікарню. 49 осіб не потребували госпіталізації, вони були розміщені в спортивному залі в місті Невода та забезпечені всім необхідним.
"Посольство України в Румунії негайно після ДТП перебувало на постійному звʼязку з румунським Міністерством з надзвичайних ситуацій, поліцією та лікарями. Український консул та румунські рятувальники надали необхідну допомогу", - йдеться у повідомлені.
Наразі усі постраждалі після медичного огляду та допомоги були доставлені в спортзал в місті Невода, де всі разом дочекались іншого автобуса та продовжили поїздку.
Ми вдячні румунським службам порятунку за негайне реагування та лікування", - додали в відомстві.
Раніше ми писали про те, що в Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП.
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