У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП, є постраждалі [ Редагувати ]
У неділю ввечері, 16 червня, в Румунії автобус із громадянами України потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Унаслідок інциденту чотирьох людей доправили до лікарні.
Про це повідомляє румунське видання News.
Автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, яка їхала в бік муніципалітету Констанца. На місце події оперативно прибули пожежники, які активували "Червоний план втручання", який запроваджують, наприклад, у разі великих аварій, і дає змогу швидше вживати заходів реагування.
За даними видання, в автобусі перебували 57 громадян України, зокрема 42 неповнолітніх і 15 дорослих. Із них 15 осіб (2 дорослих і 13 дітей) дістали травми.
Крім цього, чотирьох людей доправили в лікарню: двоє дорослих і двоє дітей.
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