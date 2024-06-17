Дивіться на телеканалах Inter Media Group з 17 по 23 червня:

Тревел-шоу "КАМОН!" на К1

Дивіться тревел-шоу "КАМОН!" щосуботи та щонеділі о 22:00 на каналі К. І відкривайте для себе найцікавіші місця України й світу разом із ведучими Ольгою Манько та Максом Узолом. Цього тижня глядачів чекають подорожі до Тернополя, Східниці, Луцька та до ОАЕ.

У суботу, 22 червня, о 22:00 дивіться на К1 випуск тревел-шоу "КАМОН!" про Тернопіль.

Тернопіль – ідеальне місце для життя та подорожей! Відпочиньте на модному пляжі Циганка, насолодіться прогулянкою на теплоході по мальовничому ставу, заплануйте театральні екскурсії, пориньте в таємниці замкових підземель. Тернопіль чекає на вас з безліччю розваг для дітей та дорослих!

У суботу, 22 червня, о 23:00 дивіться на каналі К1 випуск тревел-шоу "КАМОН!" про Східницю.

Відступ від повсякденного життя – ідеальний будинок для відпочинку, захований серед лісових гущавин неподалік від оздоровчого курорту Східниця. Ця локація ніби взята з казки, створена для тих, хто прагне втекти від міської метушні та провести романтичний вікенд! А ще – відвідати легендарну фортецю Тустань та розшукати найкращі місця для обідів в Східниці та її околицях.

У неділю, 23 червня, о 22:00 дивіться на каналі К1 випуск тревел-шоу "КАМОН!" про Луцьк.

Чому Луцьк має бути на карті ваших подорожей? А хіба у вас є відповіді на наступні запитання?

Замок Любарта чи луцькі підземелля – куди спочатку має ступити нога туриста?

Хто такий Микола Головань і чому його будинок з химерами вважається однією з окрас міста? Як виглядає процес створення найбільшої картини у світі в музеї сучасного українського мистецтва Корсаків?

У неділю, 23 червня, о 22:45 дивіться на каналі К1 випуск тревел-шоу "КАМОН!" про ОАЕ.

Світ екзотики, світ розкоші… По-іншому не вийде описати відпочинок в ОАЕ! Ви маєте можливість відчути контраст між розкішним Дубаєм та бюджетною Шарджею, побачити найбільше колесо огляду в світі, стати свідком величі найвищого хмарочосу на планеті – Бурдж Халіфи! Хіба це не диво? Відвідати незвичайні музеї Еміратів, наприклад, музей дощу або залишити метушливі вулиці міста заради пригод у пустелі… До вашій увазі – підказки від Макса та Ольги, де знайти круті оглядові майданчики Дубая, а також секрети безкоштовних розваг та захоплюючих локацій для відпочинку.

Документальний проєкт "Тихоокеанська війна" на каналі "Мега"

У будні о 23:50 дивіться на каналі "Мега" документальний серіал "Тихоокеанська війна" (Pacific war).

Тихоокеанський театр воєнних дій — складова Другої світової війни і передуючі їй міжнародні збройні конфлікти, які мали місце у Азійсько-Тихоокеанському регіоні з 7 липня 1937 року по 14 серпня 1945 року. Восьмисерійна документальна стрічка простежує епічну боротьбу Тихоокеанської війни між країнами Осі на чолі з Японською імперією з однієї сторони та Союзниками на чолі з Республікою Китай, США, Великою Британією та СРСР з іншої сторони, використовуючи рідкісні та ніколи не бачені кольорові візуальні зображення з усіх місць конфлікту...

Cеріал "NCIS: Полювання на вбивцю" на телеканалі НТН

У будні о 21:20 на каналі НТН дивіться американський детективний серіал "NCIS: Полювання на вбивцю". Серіал розповідає про роботу команди спецагентів федерального агентства з розслідування злочинів при Міністерстві військово-морських сил США. Щодня, ризикуючи життям, головні герої на чолі зі спеціальним агентом Лероєм Джетро Ґіббсом віртуозно розкривають найзагадковіші та найскладніші справи.

В головних ролях – Марк Хармон, Саша Олександр, Майкл Везерлі, Полі Перретт, Шон Мюррей, Девід МакКаллум.

Цей детективний серіал завоював не лише увагу та любов телеглядачів з усього світу, але й близько трьох десятків нагород на різноманітних фестивалях.

Теленовела "Клон" на каналі К2

З понеділка по п’ятницю о 18:30 на каналі К2 виходить легендарна теленовела "Клон". Це один із найуспішніших бразильських телесеріалів, що підкорив серця глядачів у понад сотні країн світу.

Молода 18-річна мусульманка Джад (Джованна Антонеллі) залишається сиротою й змушена повернутися з рідного Ріо-де-Жанейро в Марокко, де проживає її дядько Алі (Стеніу Ґарсіа). Проблема в тому, що дівчина виховувалася в країні, де культура настільки відрізняється від ісламу, що вона виявляється зовсім далекою від релігії. Вона повинна адаптуватися до нового способу життя. Дядько має її навчити всього, що повинна знати мусульманська дівчина. Водночас багата сім'я Феррас — брати-близнюки Лукас та Діогу (Мурілу Бенісіу) та їхній батько Леонідас (Режіналду Фаріа) вирушають на відпочинок із Ріо до Марокко. Разом з ними їде доктор Аугусто Албієрі, друг сім'ї та за сумісництвом хрещений батько Діогу. Лукас і Джад знайомляться й закохуються одне в одного. Джад, хоча й усвідомлює, що кохати Лукаса — харам (гріх), ставить над усе їхні почуття. Знаючи, що вона буде змушена вийти заміж за того, кого обере для неї сім'я, дівчина вирішує втекти з Лукасом, але в нього виникають власні сімейні проблеми. У Ріо брат-близнюк Лукаса — Діогу, потрапляє в аварію на гелікоптері та помирає. Вся сім'я Феррас перебуває у великій жалобі, тому спільні плани Джад та Лукаса на майбутнє відходять на задній план. Але хрещений батько Діогу, доктор Албієрі, вирішує повернути смерть назад. Із клітини Лукаса він створює першу людину-клона…

Серіал "Розслідування Мердока" на каналі "Enter-фільм"

У будні о 17:30 на телеканалі "Enter-фільм" дивіться канадський детективний серіал "Розслідування Мердока".

Події в телесеріалі розгортаються в Торонто у 1895 році. У місті з'являється жорстокий маніяк, який вбиває невинних людей. Харизматичний і талановитий детектив Вільям Мердок береться розслідувати злочини, використовуючи нову науку – криміналістику. Він людина з допитливим розумом, уважна до дрібниць і новинок технічного прогресу. У розслідуваннях йому допомагає судова лікарка Джейн Огден, вірна союзниця, яка поділяє захоплення детектива судовою медициною та інноваційними ідеями. А також – інспектор Брекенрейд та недосвідчений, але метикуватий констебль Джордж Кребтрі. Разом вони розслідують найзаплутаніші кримінальні справи та виводять на чисту воду найнебезпечніших злочинців.

У головних ролях – Яннік Біссон, Гелен Джой, Томас Крейг, Джонні Гарріс, Лаклан Мердок, Джорджина Рейлі.

Мультсеріал "Хоробрі зайці" на каналі "Піксель"

У будні о 18:30 на каналі "Піксель" дивіться мутсеріал "Хоробрі зайці".

Надзвичайно допитливі та Хоробрі Зайці — братик і сестричка Боп та Бу – вирушають у захопливу подорож Зайцесвітом разом із Мамою Заєю, Татом Заєм та чотирма Займалятами. Під час цієї подорожі на Хоробрих Зайців чекають відкриття, знайомства з новими друзями та неймовірні розваги.