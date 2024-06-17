Вибух на Полтавщині: ворог влучив у цивільну інфраструктуру, понад 50 тисяч людей без світла (оновлено) [ Редагувати ]
У понеділок, 17 червня, окупанти вдарили по Полтавській області. Про це повідомляє начальник Полтавської ОВА.
За попередньою інформацією ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі.
Є постраждалі, під завалами будівлі можуть перебувати люди.
Зазначимо, що інформація уточнюється.
Оновлено о 16:06
"Постраждали люди. Станом на зараз відомо про 9 осіб, які отримали поранення. Попередньо без загиблих. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Інформація уточнюється", - заявив Пронін.
Як відзначив голова ОВА, внаслідок удару у Полтавському районі також пошкоджено електролінії, внаслідок чого без світла залишились:
- 53 тисячі побутових;
- 2,4 тисячі юридичних споживачів.
- Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків.
Раніше ми писали про те, що в Полтавській області пролунав вибух.
по темі
На чеському військовому полігоні Лібава здетонував невідомий боєприпас
В результаті надходження значної кількості озброєння та техніки, у тому ж числі й винищувачів F-16 - час гратиме на користь України
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак читає “Труху” та використовує контент Telegram-каналу у своїй роботі
Загалом є три етапи підготовки українських пілотів на винищувачах F-16
Від початку доби відбулось 42 боєзіткнення. Ворог активно атакує на Лиманському та Покровському напрямках