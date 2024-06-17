У понеділок, 17 червня, окупанти вдарили по Полтавській області. Про це повідомляє начальник Полтавської ОВА.

За попередньою інформацією ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі.

Є постраждалі, під завалами будівлі можуть перебувати люди.

Зазначимо, що інформація уточнюється.

Оновлено о 16:06

"Постраждали люди. Станом на зараз відомо про 9 осіб, які отримали поранення. Попередньо без загиблих. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Інформація уточнюється", - заявив Пронін.

Як відзначив голова ОВА, внаслідок удару у Полтавському районі також пошкоджено електролінії, внаслідок чого без світла залишились:

53 тисячі побутових;

2,4 тисячі юридичних споживачів.

Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків.

Раніше ми писали про те, що в Полтавській області пролунав вибух.