Нова модифікація українських морських дронів Magura оснащена ракетами класу "повітря — повітря" Р-73.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Р-73 — радянські ракети з інфрачервоною системою самонаведення. У ГУР зазначили, що дрони Magura з такими ракетами вже використовувалися під час бойових операцій у Чорному морі.

Командир спецпідрозділу української розвідки "Group 13" з позивним "Тринадцятий" заявив, що ця розробка є унікальною, і російські війська, побачивши такі дрони, "бояться навіть підлітати".

Magura — це абревіатура від повної назви — Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus. Тобто морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат.