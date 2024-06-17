На морських дронах Magura встановили ракети, здатні збивати повітряні цілі [ Редагувати ]
Нова модифікація українських морських дронів Magura оснащена ракетами класу "повітря — повітря" Р-73.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
Р-73 — радянські ракети з інфрачервоною системою самонаведення. У ГУР зазначили, що дрони Magura з такими ракетами вже використовувалися під час бойових операцій у Чорному морі.
Командир спецпідрозділу української розвідки "Group 13" з позивним "Тринадцятий" заявив, що ця розробка є унікальною, і російські війська, побачивши такі дрони, "бояться навіть підлітати".
Magura — це абревіатура від повної назви — Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus. Тобто морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат.
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