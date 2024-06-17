Командир 125 бригади ТРО, яка захищала Харківщину, йде з посади [ Редагувати ]
Командир 125-ї окремої бригади територіальної оборони генерал-лейтенант Артур Горбенко йде з посади. Про це повідомляє 125 бригада у соцмережах.
"Сьогодні завершується більш ніж дворічна наша з Вами спільна служба в 125-й окремій бригаді територіальної оборони.
Ви - люди мирних професій, різноманітних сфер діяльності та інтересів, з перших днів повномасштабної російської агресії, добровільно без вагань, стали на захист рідної землі та бороните нашу державу в лавах Сил оборони.
Висловлюю Вам свою глибоку вдячність за службу, довіру і підтримку...
Схиляю голову та низько вклоняюсь усім тим, хто загинув. Вічна пам’ять Воїнам 125-ї окремої бригади територіальної оборони, які віддали найцінніше - своє життя за нашу країну, за мир і спокій на рідній землі".
Генерал-лейтенант Горбенко подякував бійцям за вірність присязі. І наголосив, що продовжить службу в лавах ЗСУ.
Державне бюро розслідувань звинувачує 28 командирів у тому, що російські війська захопили десять селищ Харківської області.
За версією слідства, командування 125 бригади та підпорядковані їй підрозділи, у тому числі 415 окремий стрілецький батальйон, 23 механізована бригада, 172 окремий стрілецький батальйон нібито не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківщини та росії, що призвело до втрати військової техніки та особового складу.
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