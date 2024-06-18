У Вовчанську та у Липцях противнику перебито логістику - 153 бригада ЗСУ (відео) [ Редагувати ]
На Харківському напрямку напередодні відбулося 14 атак ворога в районі Вовчанська та одна - поблизу села Липці. У Вовчанську захисники відбили 10 ворожих штурмів. Ситуація залишається напруженою, точаться запеклі бої у районі Агрегатного заводу у Вовчанську.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів командир зведеного підрозділу 153-ї бригади ЗСУ Назарій Кішак.
"Ворог атакує з усіх флангів... Противник зараз застосовує єдину тактику - це артилерія, РСЗВ, міномети і КАБи у великій кількості. Піхоти у противника у кілька разів більше, ніж у нас, але там де він не може зайти у пішому порядку, застосовує вогневі засоби впливу. КАБи, якщо чесно, це щось неймовірне, у мене відчуття, що вони у них просто не закінчуються. КАБи рівняють все що є...
Є ще два напрямки, де успішно проведені атаки, і наші сили зайняли позиції. Але це з часом опублікують відповідні органи. Противнику перебито логістику, постачання боєприпасів частково контролюється Силами оборони. Будь-яка правильна контратака з нашої сторони - це вже мінус у противника...
У Липцях противник не може застосовувати бронетехніку, тому що логістика на їхні підвози та ротація контролюється Силами оборони", - розповів Назарій Кішак. Натомість ворог підтягує піхотні підрозділи.
"Підрозділи різна - як спецназ, є і звичайна піхота, і механізована. Але Сили оборони стоять, а керівники продумують подальші дії. Оборон Харкова зараз не відмінно", - розповів Кішак.
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