Світ продовжує обговорювати підсумки Глобального саміту Миру у Швейцарії. Фінальне комюніке підтримали 78 країн-учасниць та чотири організації. Водночас документ залишається відкритим до підписання іншими країнами.

І як зазначив президент Володимир Зеленський, Україна вже готує нові кроки. Не за горами другий саміт, на який вже запросять саму росію. Як відреагували у світі на мирну конференцію - мої колеги розкажуть.

Перший відчутний крок до миру. Так президент Володимир Зеленський підсумував результати саміту в Бюргенштоку, який минулими вихідними зібрав за одним столом 92 країни та 8 міжнародних організацій. З них 78 країн і 4 організації підписали підсумкову декларацію. Документ залишать відкритим для підтримки інших держав.

Володимир Зеленський, Президент України:

Мир - це завжди шлях. Потрібні нові кроки. І вони будуть. І ми вже готуємо. Готуємо приєднання держав до підсумкового комюніке Саміту. Готуємо роботу груп за пунктами Формули миру, щоб держави могли об'єднатися заради чіткої конкретики, тих рішень і планів, тих дій, які реально повертатимуть безпеку. Фактично зараз уже маємо попередній графік роботи на літні місяці. Темп збавляти ми не будемо.

Дипломатичну активність України в організації такого широкого формату обговорення російської агресії й викликів, перед якими опинився через це світ, відзначили представники різних куточків планети.

Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади:

Це зібрання є мирним самітом. Він про Україну, але не лише про Україну. Це про те, що країни в усьому світі об'єднуються, щоб виступити, захистити та зміцнити міжнародне право, яке забезпечує нашу безпеку.

Нана Акуфо-Аддо, президент Гани:

Наслідки вторгнення виходять далеко за межі Європи. Дійсно, у багатьох відношеннях Африка стала найбільшою жертвою конфлікту. Порушення світової торгівлі, ланцюгів поставок, ліній і блокада Чорного моря мали руйнівний вплив на нашу економіку та рівень життя.

Успішну організацію мирного саміту відзначили й міжнародні оглядачі.

Про подію написали багато закордонних медіа. Їхній основний меседж - Києву вдалося нагадати світові про війну.

Американське видання "Політико", зокрема зазначило, що для Києва мирна конференція стала кроком до створення коаліції посередників, які зможуть натиснути на москву.

Хоча мирний саміт щодо України більше нагадував чергову Генасамблею ООН, де різні країни говорили про Статут ООН і повагу до міжнародного права, учасники дійшли консенсусу, що війна в Україні має закінчитися "справедливим і міцним миром", а не миром за будь-яку ціну.

А от проголошений напередодні швейцарської зустрічі ультиматум путіна учасники заходу засудили.

Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії:

путін несерйозно налаштований на припинення війни. Він наполягає на капітуляції. Вимагає, поступитися українською територією, навіть тією, яка на сьогодні не є ним окупована. Він наполягає на роззброєнні України, що залишить її вразливою перед майбутньою агресією. Жодна країна ніколи не погодиться на ці обурливі умови.

Організатори конференції пообіцяли обговорити підсумки зустрічі з москвою, Пекіном та іншими країнами, що не брали участі у заході. Ба більше, швейцарська влада готова прийняти новий мирний саміт, куди вже запросять росію. І гарантувати путіну, що його не заарештує Міжнародний кримінальний суд.

Ігнаціо Кассіс, міністр закордонних справ Швейцарії:

Це можна врегулювати. За нашими законами це можливо. Звичайно, ми повинні робити це разом з МКС, але як держава, яка прийматиме, ми можемо робити винятки.

Швейцарці припускають, що залежно від бажань Києва та інших основних гравців така конференція може бути організована ще до виборів у США в листопаді. Володимир Зеленський вважає доцільним її проведення, "коли план миру буде готовий і кожен крок буде пропрацьований". А присутність на зустрічі представників росії означатиме, що вона готова його розглядати. Але головна вимога для початку перемовин з москвою - повне виведення російських військ з української території.