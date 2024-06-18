Прикордонники затримали групу ухилянтів, які планували переплисти Тису на надувному човні. Вартість "послуги" становила до 10 тисяч доларів.

Про це повідомляє Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

За інформацією ДПСУ, п'ятеро ухилянтів, зламавши прикордонний паркан, прямували до Тиси з гумовим човном. Вони планували дістатися Угорщини, але були затримані за 150 метрів від річки.