ДПСУ затримала групу ухилянтів з надувним човном [ Редагувати ]
Прикордонники затримали групу ухилянтів, які планували переплисти Тису на надувному човні. Вартість "послуги" становила до 10 тисяч доларів.
Про це повідомляє Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
За інформацією ДПСУ, п'ятеро ухилянтів, зламавши прикордонний паркан, прямували до Тиси з гумовим човном. Вони планували дістатися Угорщини, але були затримані за 150 метрів від річки.
З цікавого: за організацію "переправи" чоловіки заплатили ділкам від 7 до 10 тисяч доларів, натомість отримали собі адмінпротоколи", - додає ДПСУ.
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