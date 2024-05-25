На Закарпатті ухилянти напали на прикордонника та втекли в Румунію [ Редагувати ]
На Закарпатті чоловіки напали на прикордонника. Після пострілів і бійки вони викрали зброю та зникли в Румунії. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.
На ділянці ВПС "Ділове" - ВІПС "Богдан" прикордонний наряд, який реагував на спрацювання сигнальної міни - зазнав нападу з боку порушників кордону.
Після виявлення двох чоловіків поблизу кордону прикордонник здійснив два попереджувальні постріли у повітря. Однак, замість того, щоб зупинитися, порушники напали на прикордонника та відібрали у нього пістолет "Форт 12 Р".
Під час втечі порушники здійснили п'ять пострілів у бік прикордонника, але, на щастя, не влучили.
Порушникам зі зброєю прикордонників вдалось втекти, адже підмога не встигла їм завадити. На момент прибуття підмоги порушники вже перетнули державний кордон України.
Нагадаємо, нещодавно прикордонник застрелив чоловіка, який хотів втекти до Румунії.
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