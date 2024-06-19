Столтенберг вважає Рютте "дуже сильним" кандидатом на пост генсека НАТО [ Редагувати ]
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг позитивно оцінює вірогідний вибір членів блоку кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте як свого наступника на посаді.
У ході бесіди з представниками ЗМІ у Вашингтоні 18 червня на спільній прес-конференції з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном Столтенберг зазначив, що оскільки сам не обирає наступника, то не буде робити заяв щодо того, хто стане новим генсеком НАТО.
Разом з тим він висловив думку, що члени блоку "близькі до завершення" у питанні наступного очільника Альянсу. На це, зокрема, вплинуло рішення угорського прем'єр-міністра Віктор Орбана щодо підтримки кандидатури Рютте.
"Але після сьогоднішньої заяви прем'єр-міністра Орбана, я вважаю очевидним, що ми дуже близькі до завершення в Альянсі, коли члени Альянсу оберуть наступного Генерального секретаря", - сказав Столтенберг.
Він додав, що "це гарна новина"
"Я вважаю, що Марк Рютте є дуже сильним кандидатом. Він має великий досвід прем’єр-міністра. Він близький друг і колега, і тому я твердо вірю, що дуже скоро Альянс визначиться з моїм наступником, і це буде добре для всіх нас, для НАТО, а також для мене", - висловився Столтенберг.
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