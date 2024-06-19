F-16 від США будуть розміщені на території України - Білий дім [ Редагувати ]
Винищувачі F-16, які США нададуть українським військовим, будуть розміщені на території України.
Про це повідомив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван в інтерв'ю PBS.
Він зазначив, що безпекова угода між США та Україною передбачає, що надані літаки F-16 будуть розміщувати в Україні.
Планується поставити F-16 в Україні. І двостороння безпекова угода, яку підписали президент (Джо Байден, - ред.) і президент Зеленський, підкріпила цей пункт, що ми хочемо допомогти Україні мати цей потенціал. Це має бути потенціал, який базується в Україні.
Радник президента США також наголосив, що у випадку загрози Україна може використати надані системи протиповітряної оборони, зокрема ті, що передали США, для знищення російських літаків. Мова йде навіть про літаки, які перебувають у повітряному просторі рф.
Раніше Сирський заявив, що з F-16 час гратиме на користь України.
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