У четвер, 20 червня, в Україні планується відключення електроенергії з 06:00 до 24:00 за графіком, повідомляє "Укренерго".

Завтра, 20 червня, з 00:00 до 06:00 дія графіків погодинних відключень скасовується, - йдеться в повідомленні.

При цьому з 06:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками.

В "Укренерго" зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.