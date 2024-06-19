"Укренерго" зменшило час відключень світла на завтра [ Редагувати ]
У четвер, 20 червня, в Україні планується відключення електроенергії з 06:00 до 24:00 за графіком, повідомляє "Укренерго".
Завтра, 20 червня, з 00:00 до 06:00 дія графіків погодинних відключень скасовується, - йдеться в повідомленні.
При цьому з 06:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками.
В "Укренерго" зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.
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