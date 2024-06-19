В Україні до початку липня обіцяють скласти оновлений список критично важливої інфраструктури, яку не будуть відключати від електропостачання у разі складної ситуації в системі.

Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

Наразі в багатьох областях з переліку обʼєктів з гарантованим електропостачанням вже виключено десятки, а подекуди — понад сотню споживачів. Логіка процесу в тому, що важливо віднайти баланс і захистити обʼєкти критичної інфраструктури від відключень, водночас не створюючи надмірного навантаження на інших, — сказав Слободян.

Він також розповів, що перелік обʼєктів з гарантованим електропостачанням пропонується розділити на літній та зимові сезони.

Зараз до переліку входять обʼєкти, що надзвичайно важливі упродовж опалювального періоду, але влітку вони не працюють. Тому їх доцільно виключити з переліку, а із настанням холодів повернути, — зауважив очільник Держенергонагляду.

Він каже, що коли такі обʼєкти залишаються у списку, то світло не вимикають і для низки споруд, які розташовані поруч.