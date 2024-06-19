До липня Держенергонагляд оновить перелік критичних обʼєктів, яким не вимикатимуть світло [ Редагувати ]
В Україні до початку липня обіцяють скласти оновлений список критично важливої інфраструктури, яку не будуть відключати від електропостачання у разі складної ситуації в системі.
Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.
Наразі в багатьох областях з переліку обʼєктів з гарантованим електропостачанням вже виключено десятки, а подекуди — понад сотню споживачів. Логіка процесу в тому, що важливо віднайти баланс і захистити обʼєкти критичної інфраструктури від відключень, водночас не створюючи надмірного навантаження на інших, — сказав Слободян.
Він також розповів, що перелік обʼєктів з гарантованим електропостачанням пропонується розділити на літній та зимові сезони.
Зараз до переліку входять обʼєкти, що надзвичайно важливі упродовж опалювального періоду, але влітку вони не працюють. Тому їх доцільно виключити з переліку, а із настанням холодів повернути, — зауважив очільник Держенергонагляду.
Він каже, що коли такі обʼєкти залишаються у списку, то світло не вимикають і для низки споруд, які розташовані поруч.
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