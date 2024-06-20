Південна Корея може відправити зброю Україні через угоду рф та КНДР [ Редагувати ]
Південна Корея планує повторно розглянути питання прямих постачань летальної зброї Україні у відповідь на укладання росією та КНДР договору про стратегічне партнерство. Сеул побачив у цьому формування воєнного альянсу.
Слова представника Офісу президента Південної Кореї Чан Хо Чжина поширила агенція Yonhap. Сеул особливо наголосив на ст. 4 угоди, в якій йдеться, що, "якщо одна зі сторін опиниться у стані війни через збройний напад однієї чи кількох держав, інша сторона негайно надасть їй військову допомогу". Південна Корея висловила серйозне занепокоєння та засудила новий договір.
Уряд Південної Кореї вважає, що будь-яка співпраця, яка зміцнює військову міць КНДР, порушує санкції Ради Безпеки ООН. Сеул має намір зміцнювати заходи ядерного стримування, щоб нейтралізувати ядерно-ракетний потенціал КНДР.
Південна Корея - один із найбільших у світі постачальників озброєнь. Однак в Україну Сеул зброю не постачає.
Угода про всеосяжне стратегічне партнерство росії та КНДР була підписана під час візиту володимира путіна до Пхеньяна 18-19 червня. Вона передбачає військово-технічне співробітництво росії з КНДР.
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