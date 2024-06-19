Візит російського диктатора володимира путіна до Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) разом із його химерними сценами варто сприймати як попередження.

Про це повідомляється в Twitter-акаунті голови Міністерства оборони Британії Гранта Шаппса.

Химерні сцени з візиту путіна до Північної Кореї слід сприймати як попередження. Нова вісь тиранії працює над тим, щоб підірвати наші свободи. Лише зміцнивши наші Збройні сили, ми зможемо їх стримати, але лейбористи хочуть залишити нас беззахисними, поки наші вороги тримають нас під прицілом.

Варто відзначити, що після прибуття до КНДР путін разом з Кім Чен Ином проїхали в лімузині вулицями Пхеньяна. Місто було прикрашене великими російськими прапорами й портретами диктатора. Зокрема площа була заповнена у тому ж числі й дітьми, яких вдягнули у футболки з кольорами російського та північнокорейського прапорів.

JUST IN: North Korea's welcome celebration for Putin's visit



(Source: RT) pic.twitter.com/CGGH7u4xFe — The Spectator Index (@spectatorindex) June 19, 2024

Раніше ми писали про те, що путін призначив свою племінницю заступницею міністра оборони.