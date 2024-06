Візит російського диктатора володимира путіна до Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) разом із його химерними сценами варто сприймати як попередження.

Про це повідомляється в Twitter-акаунті голови Міністерства оборони Британії Гранта Шаппса.

Варто відзначити, що після прибуття до КНДР путін разом з Кім Чен Ином проїхали в лімузині вулицями Пхеньяна. Місто було прикрашене великими російськими прапорами й портретами диктатора. Зокрема площа була заповнена у тому ж числі й дітьми, яких вдягнули у футболки з кольорами російського та північнокорейського прапорів.

JUST IN: North Korea's welcome celebration for Putin's visit



(Source: RT) pic.twitter.com/CGGH7u4xFe