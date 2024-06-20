Західна преса та аналітики жваво обговорюють результати відвідин російським диктатором Північної Кореї. Путін побував там напередодні. Країни оголосили про розширення стратегічної співпраці.

В інституті вивчення війни це називають ще однією спробою залякати Захід і зірвати підтримку України.

Як експерти оцінюють ренесанс у відносинах між москвою та Пхеньяном - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Такої розкоші жителі Пхеньяна не бачили ніколи. Посеред ночі на вулицях столиці яскраво горять ліхтарі. По маршруту кортежу, навіть підсвічені висотні будівлі. Це тоді, коли в країні критична нестача електроенергії. Світло періодично вимикають, а найбідніші північнокорейці отримують електрику взагалі один день на рік.

Бенкет для російського диктатора та його свити теж щедрий та вишуканий. Дивлячись на ці делікатеси, навіть і не скажеш, що в країні десятиліттями лютує голод. Смак лангустів чи червоного кав'яру в цій країні знають лише одиниці. Майже половина жителів КНДР недоїдає, тобто навіть звичайний рис - їм за свято.

Північна Корея - одна з найбідніших країн світу. Але для гостей з країни-агресорки не заощаджували ні на чому. До Пхеньяна путін приїхав уперше за 24 роки.

Парк Вон-Гон, професор північнокорейських наук:

Найголовніше в цій зустрічі - її символічне значення. З точки зору Кім Чен Ина, візит путіна необхідний, щоби показати - його країна більше не в дипломатичній ізоляції. Це допоможе позбутися іміджу країни-парії в міжнародному співтоваристві. І саме тому він запланував цю зустріч як велику політичну подію. Оскільки це також гарна нагода показати північнокорейському народу свої досягнення, які відрізняються від його попередників.

Кілометри червоних доріжок, сотні дітей з прапорцями, квітами та повітряними кульками. Військовий парад і німецький "Мерседес-Бенц", який невідомо як потрапив до країни, попри західні санкції. Пхеньяну життєво необхідна дружба з москвою.

Бо це означає експорт дешевої нафти, сільськогосподарських продуктів, нарощення торгівлі, а отже, й рух грошей. Не менш важливі значно сучасніші військові технології рф. Усе-таки під різноманітними санкціями КНДР перебуває ще з п'ятдесятих років. А отже, не має легкого доступу до новітніх розробок.

Дженні Таун, старша наукова співробітниця аналітичного центру Стімсона (США):

росія стала першою країною після розпаду Радянського Союзу, яка готова запропонувати Північній Кореї військову співпрацю. А це дає Пхеньяну змогу модернізувати своє обладнання для виготовлення зброї. І тоді головне питання, звісно, полягає в тому, чи хоче росія допомогти з осучасненням зброї масового знищення, яку виготовляє КНДР.

Головний результат зустрічі путіна та Ина - це новий договір про всебічне стратегічне партнерство. Що саме стоїть за цими словами залишається здогадуватися. Оприлюднений текст містить тільки загальні формулювання. Як-то розвиток відносин у сферах мирного атома, штучного інтелекту та космосу. Окремим пунктом прописана взаємна допомога в разі агресії проти однієї з країн.

Як розуміти цей аналог 5 статті Договору НАТО ламають голови аналітики. Чи означає це, що після чергового знищення українцями військового об'єкту в Бєлгороді, москва звернеться по допомогу до Пхеньяна. І тоді отримає не лише зброю, а й північнокорейських солдатів. Армія в КНДР - одна із найчисленніших у світі - складається із понад мільйона кадрових вояків.

Йдеться в документі й про зміцнення оборонного потенціалу. Аналітики не сумніваються, що за цим пунктом ховається інформація, скільки ще північнокорейських боєприпасів та ракет купить рф для запуску по Україні. За даними розвідки, Пхеньян уже відправив 5 мільйонів снарядів та десятки балістичних ракет.

Віктор Ча, старший радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень:

росія виробляє близько 250 тисяч боєприпасів на місяць, якщо працює на повну потужність. А війна, яку вона веде в Україні, вимагає 10 тисяч боєприпасів на день, тож вони явно мають дефіцит щомісяця. І є лише одна країна, де вона може отримати додаткові запаси, це Північна Корея. Також вона надає балістичні ракети, для неї це можливість перевірити точність цих ракет на полі бою в Європі.

Сам Кім Чен Ин відверто підтримує російську війну в Україні. Хоча і Пхеньян, і москва заперечують будь-які постачання зброї. Бо це суперечить резолюціям Радбезу ООН. Дружба з росією - це ще й важіль впливу на міжнародній арені.

Дженні Таун, старший науковий співробітник аналітичного центру Стімсона (США):

У них є спільна проблема - санкції. путін справді веде війну із Заходом, і намагається створити багатополярну систему, яка б стала альтернативою світовому порядку на чолі зі США. Отже, росія та Північна Корея надають одна одній політичну та моральну підтримку.

Ще більше зближення москви та Пхеньяна може дати й позитивний результат для України. Якщо врешті переконає Південну Корею допомогти Києву зброєю. Це б надало доступ до однієї з найпотужніших оборонних індустрій світу, з великими обсягами виробництва боєприпасів. Раніше Сеул утримувався від військової підтримки, побоюючися кинути росію в обійми до КНДР. Тепер це сталося і без втручання Південної Кореї. Кім Чен Ин не лише зустрів путіна особисто в аеропорту глибокої ночі, а й з міцними обіймами проводжав його на літак.