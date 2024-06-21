Вірменія визнала Палестину як державу [ Редагувати ]
Влада Вірменії оголосила про визнання Палестини як держави.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Вірменії.
У відомстві заявили, що Вірменія приєдналася до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, які закликають до негайного припинення вогню в Секторі Газа.
У МЗС підкреслили, що Вірменія щиро зацікавлена у встановленні миру і стабільності на Близькому Сході, встановленні міцного примирення між єврейським і палестинським народами.
"На різних міжнародних майданчиках ми завжди виступали за мирне і всеосяжне врегулювання палестинського питання і підтримуємо принцип "двох держав" вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту", - ідеться в повідомленні.
У відомстві заявили, що Єреван переконаний, що "це єдиний спосіб" гарантувати, що палестинці та ізраїльтяни зможуть реалізувати свої законні сподівання.
"На підставі вищевикладеного і підтверджуючи свою прихильність міжнародному праву і принципам рівності, суверенітету і мирного співіснування народів, Республіка Вірменія визнає державу Палестина", - йдеться в повідомленні.
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