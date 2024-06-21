Україна перемогла Словаччину на чемпіонаті Європи-2024 з футболу.

Сергій Ребров прибрав у запас голкіпера "Реала" Андрія Лунаніа після розгрому на старті Євро від Румунії. У воротах - Анатолій Трубін.

Україна пропустила гол на 17-й хвилині - Іван Шранц головою замкнув подачу з флангу - 0:1. А все почалося з вкидання з-за бокової і програної Зінченком позиції.

На 54-й хвилині Микола Шапаренко зрівняв рахунок у матчі - 1:1. Обрізав свою команду Куцька, пішла контратака, Зінченко виконав простріл низом, а Шапаренко метром з восьми-дев'яти в дотик пробив точно в ціль.

На 64-й хвилині сталася подвійна заміна у складі збірної України. Замість Довбика та Ярмоленка на полі з'явилися Яремчук та Зубков.

Уже на 79-й хвилині Роман Яремчук виводить Україну вперед з передачі Миколи Шапаренка - 2:1. Шапаренкр зробив шикарний закид у штрафний майданчик, де у вільній зоні опинився Яремчук. У боротьбі з захисником він проштовхнув м'яч повз Дубравку, який вийшов з воріт.

У першому матчі групи Е збірна Румунії обіграла Україну (3:0), а Словаччина перемогла Бельгію (1:0).

У другому турі румуни 22 червня зустрінуться з бельгійцями.

Нагадаємо, суперкомп'ютер назвав фаворитів Євро-2024 і спрогнозував долю збірної України.