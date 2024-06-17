Кевін Де Брейне (ліворуч) і Роберт Боженик

Збірна Словаччини з рахунком 1:0 перемогла команду Бельгії у матчі першого туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу.

Зустріч відбулася у Франкфурті. М'яч на 7-й хвилині забив Іван Шранц.

Нагадаємо, в іншому матчі групи Е збірна Румунії обіграла Україну (3:0).

Після першого туру збірна Румунії лідирує у групі (3 очки), далі розташовуються команди Словаччини (3), Бельгії (0) та України (0).

У другому турі збірна Словаччини зіграє з українцями 21 червня, румуни наступного дня зустрінуться з бельгійцями.

На минулому чемпіонаті Європи 2021 року збірна Бельгії дійшла до чвертьфіналу і програла майбутнім чемпіонам - італійцям (1:2). Збірна Словаччини не змогла вийти із групи.

Збірну Бельгії з 2023 року очолює німець Доменіко Тедеско.

Нагадаємо, суперкомп'ютер назвав фаворитів Євро-2024 і спрогнозував долю збірної України.