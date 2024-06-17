Євро-2024: Україна поступилася збірній Румунії [ Редагувати ]
Збірна України зазнала поразки у першому матчі проти Румунії на Євро-2024, програвши з рахунком 3:0.
Про це стало відомо з трансляції матчу.
Поєдинок проходив на Альянц-Арені у Мюнхені, де Україна виступала номінальним гостем. «Синьо-жовті» контролювали м’яч і не дозволяли супернику створювати багато моментів, але і самі не запам'яталися небезпечними атаками.
🇷🇴 Romania win in style 👏#EURO2024 | #ROUUKR pic.twitter.com/oK7dhkMDZq— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 17, 2024
Все змінилося на 29-й хвилині, коли румуни почали пресингувати захисників України у штрафному майданчику, перехопили м’яч і забили гол завдяки дальньому удару півзахисника Ніколає Станчу.
Надалі небезпечних атак не було, окрім подачі Станчу з кутового, після якої м’яч влучив у поперечку.
Другий тайм почався невдало для України. На 53-й хвилині Резван Марін забив другий гол, а на 57-й хвилині рахунок став 3:0 завдяки Денісу Дрегушу.
Після трьох пропущених м'ячів Україна намагалася відігратися, а Сергій Ребров провів кілька важливих замін. Проте забити так і не вдалося — перший матч на Євро-2024 для «синьо-жовтих» завершився розгромною поразкою.
по темі
В центрі Мюнхена встановили трибуну харківського стадіону "Сонячний"
Збірна Німеччини перемогла Шотландію у першому матчі Євро-2024 з рахунком 5:1
Cуперкомп'ютер Opta назвав Англію головним фаворитом Євро-2024. Україна - найвірогідніший претендент на вихід з Групи E разом із Бельгією. Українці повинні докласти чимало зусиль, оскільки потрапили лише на 16 місце. Шанси вийти до 1/4 фіналу - 26%, а на перемогу - лише 1%
Швейцарія обіграла Угорщину 3:1 у матчі чемпіонату Європи з футболу
На 27-му році життя помер голкіпер англійського футбольного клубу "Міллуолл" та збірної Чорногорії Матія Шаркіч.