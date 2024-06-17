Збірна України зазнала поразки у першому матчі проти Румунії на Євро-2024, програвши з рахунком 3:0.

Про це стало відомо з трансляції матчу.

Поєдинок проходив на Альянц-Арені у Мюнхені, де Україна виступала номінальним гостем. «Синьо-жовті» контролювали м’яч і не дозволяли супернику створювати багато моментів, але і самі не запам'яталися небезпечними атаками.

Все змінилося на 29-й хвилині, коли румуни почали пресингувати захисників України у штрафному майданчику, перехопили м’яч і забили гол завдяки дальньому удару півзахисника Ніколає Станчу.

Надалі небезпечних атак не було, окрім подачі Станчу з кутового, після якої м’яч влучив у поперечку.

Другий тайм почався невдало для України. На 53-й хвилині Резван Марін забив другий гол, а на 57-й хвилині рахунок став 3:0 завдяки Денісу Дрегушу.

Після трьох пропущених м'ячів Україна намагалася відігратися, а Сергій Ребров провів кілька важливих замін. Проте забити так і не вдалося — перший матч на Євро-2024 для «синьо-жовтих» завершився розгромною поразкою.