Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров заявив, що розгромний рахунок (0:3) у першому матчі Євро з Румунією став для всіх несподіванкою, і не кожен гравець його команди показав свій максимум. Слова тренера наводить "Суспільне".

Завжди кажу: якщо хочемо досягти чогось на чемпіонаті Європи, кожен гравець мусить показувати максимум. На жаль, цього не було, але це перша гра. Будемо серйозніше та ретельніше готуватися до наступної. Не думаю, що ми не бажали забити. І перші хвилини до пропущеного м'яча ми контролювали гру. Але є помилки, яких ми припускаємося, і це було [й проти Румунії]. Вважаю, ми були недостатньо агресивні в атаці, не створювали моменти.

Голкіпер збірної Андрій Лунін також прокоментував три пропущені мячи від румунів:

Всі все бачили. Перший м'яч - моя технічна помилка, так вийшло. Тут немає жодних пояснень. Далі просто не було видно м'яча, трішки удачі [в епізоді з другим голом]. В епізоді з третім голом не розібралися. Це наші помилки, треба те виправити та рухатися далі.

В іншому матчі групи Е збірна Словаччини з рахунком 1:0 перемогла команду Бельгії. Після першого туру збірна Румунії лідирує у групі (3 очки), далі розташовуються команди Словаччини (3), Бельгії (0) та України (0).

У другому турі збірна Словаччини зіграє з українцями 21 червня, румуни наступного дня зустрінуться з бельгійцями.