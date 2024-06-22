Росіяни посилили наступ на Торецьк [ Редагувати ]
Російська армія активізувала наступ на Торецьк - місто на Донеччині, розташоване поруч з окупованою Горлівкою. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00 22 червня.
"Продовжує ворог нарощувати темпи наступальних дій на напрямку Горлівка - Торецьк. Авіація агресора завдає ударів КАБами. Сил оборони організовано стримують штурмові дії противника, чотири атаки відбито, ще три - продовжуються.
Також противник не полишає наміру прорвати нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби російські окупаційні війська 22 рази атакували позиції українських воїнів неподалік Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровського. На даний час наші оборонці відбили 14 ворожих атак, ще вісім - тривають", - повідомив Генштаб.
Про посилення тиску ворога на Торецьк повідомляє і аналітичний ресурс DeepState.
"Останні дні район селища Північне став новою вкрай гарячою точкою. Достеменну причину провалу оборони поки що невідомо. Станом на кінець 21 червня росіяни ще просунулися вздовж вулиці, яка паралельна залізниці. Окрім того противник зайняв село Шуми, насосну станцію та відвал 1. Ворога помічено й біля відвалу 2, стрілецькі бої в тому районі не вщухають.
Росіяни будуть намагатися розвинути тактичний успіх, стягнувши додаткові резерви в даний район. Їх мета очевидна - зайняти Торецьк", - пишуть аналітики.
До початку повномасштабної війни у Торецьку мешкали майже 30 000 людей.
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