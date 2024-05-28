Окупанти скинули КАБи на багатоповерхівки у Торецьку [ Редагувати ]
У вівторок, 28 травня, окупанти завдали бомбового удару по місту Торецьк Донецької області. Внаслідок влучання керованих авіаційних бомб (КАБ-250) по багатоповерхівках загинули 2 людини, ще 3 були поранені. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
За даними слідства, удару трьома авіабомбами по Торецьку було завдано загарбниками о шостій годині вечора. Ворог обстріляв житловий квартал в центральній частині міста.
Внаслідок прямого влучання зруйновано під’їзди у двох багатоповерхових будинках та будівлю підприємства.
В облпрокуратурі поінформували, що тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали місцевий мешканець та його дружина. Крім того, поранень різного ступеня тяжкості зазнали троє жінок віком 24, 53 і 63 років.
Постраждалі були госпіталізовані, зараз їм надають допомогу медики.
Остаточна кількість загиблих встановлюється.
Було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.
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