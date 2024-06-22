Удар по Харкову: кількість постраждалих перевалила за 50 [ Редагувати ]
Кількість постраждалих в результаті удару чотирма керованими авіабомбами по Харкову перевалила за 50 осіб. Серед постраждалих є діти.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
"Станом на 20:20 кількість постраждалих зросла до 52 людей, серед них 23 чоловіки, 26 жінок та троє дівчат віком 12, 13 та 17 років", - розповіли в прокуратурі.
Також відомо, що троє людей в результаті російського обстрілу загинули.
Вдень 22 червня російські війська скинули на Харків відразу чотири керовані авіабомби. Одна з них влучила в житловий будинок.
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