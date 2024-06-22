Ворог вдарив по житловому будинку в Харкові: 3 загиблих та 19 поранених (відео) [ Редагувати ]
Російська армія вдень 22 червня завдала чотирьох ударів по району щільної житлової забудови в Харкові, є загиблі й поранені. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Внаслідок терористичного удару по житловому будинку двоє загиблі, 18 поранені.
Російські терористи вдарили по Харкову керованими авіабомбами, уточнили в ОВА. Є влучання в житловий будинок.
Розбір завалів триває. На місці всі необхідні служби. Станом на зараз відомо про 19 поранених і трьох загиблих, повідомив президент Зеленський.
"Цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений. Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є.
Ми вже довели, що захистити людей і життя від ракетного терору реально, зокрема очищенням прикордонних районів від пускових установок терористів. Потрібно захистити й від бомб", - написав глава держави.
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