Російська армія вдень 22 червня завдала чотирьох ударів по району щільної житлової забудови в Харкові, є загиблі й поранені. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Внаслідок терористичного удару по житловому будинку двоє загиблі, 18 поранені.

Російські терористи вдарили по Харкову керованими авіабомбами, уточнили в ОВА. Є влучання в житловий будинок.

Розбір завалів триває. На місці всі необхідні служби. Станом на зараз відомо про 19 поранених і трьох загиблих, повідомив президент Зеленський.

"Цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений. Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є.

Ми вже довели, що захистити людей і життя від ракетного терору реально, зокрема очищенням прикордонних районів від пускових установок терористів. Потрібно захистити й від бомб", - написав глава держави.