Paramount закрила сайт MTV News та видалила весь архів телеканалу [ Редагувати ]
Сайт MTV News недоступний, а весь архів телеканалу, який пропрацював понад 40 років, мабуть був видалений, повідомляє Variety.
Тепер коли відвідувачі намагаються перейти на сайт mtv.com/news, вони перенаправляються на домашню сторінку MTV. У понеділок, 24 червня, перестав працювати і сайт сестринського телеканалу MTV - CMT.com, присвяченого кантрі-музиці.
MTV News та CMT були закриті влітку 2023 року на тлі фінансових проблем Paramount Global, якій належали обидва телеканали. Тоді ж було оголошено про скорочення чверті співробітників Showtime, MTV та Paramount Media Networks у США.
Внаслідок відключення сайту користувачі втратили доступ до контенту, який накопичувався в архіві сайту з 1996 року. Це тисячі статей та інтерв'ю з незліченною кількістю відомих виконавців.
Хоча сервіс Wayback Machine може допомогти відновити частину контенту, безліч матеріалів так і залишилися не заархівованими. Тисячі статей та інтерв'ю з відомими музикантами, доступні на сайті з моменту його запуску у 1996 році, зникли назавжди.
MTV News запустили у США в 1987 році зі щотижневого шоу Курта Лодера на тодішньому музичному каналі. Згодом його шоу стало виходити щоночі. Пік популярності підрозділу новин каналу припав на 1990-і роки. Згодом керівництво MTV переключило увагу на реаліті-шоу, а випуски новин стали виходити дедалі рідше.
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