Батьки вихованців одного з дитячих садків у Верхньодніпровську б'ють на сполох: дошкільний заклад чиновники хочуть закрити, а дітей перевести в інший. Щоб захистити дитсадок, прийшли в адміністрацію. Чого домоглися? Олена Мендалюк розкаже.

Тон стає вищим, напруга зростає. Батьки вихованців дитячого садка прийшли до чиновників обстоювати дошкільний заклад.

Анна - жителька Верхньодніпровська:

Молодший син ходить ще в садочок. Я не хочу його далеко водить, мене влаштовує наш садок, і ми будемо його відстоювати.

У Віти троє дітей, двоє ходять у дитсадок, який хочуть закрити.

Віта - жителька Верхньодніпровська:

Це для них стрес, в першу чергу. В мене Гордей, наймолодший, він плаче прям, каже: я не піду в другий садочок. В других садочках теж мало дітей, чому саме наш садочок збираються закрити.

Двох дітей Катерини вже випустили з дошкільного закладу, а молодший має піти після канікул. Жінка запевняє: влаштовують і вихователі, і умови перебування.

Катерина - жителька Верхньодніпровська:

В нас не сиро, в нас немає вологи, в нас косметичний ремонт, поли з підігрівом.

Дитячий садок розрахований на більше як сто дітлахів, розповідає директорка. Втім, через війну вихованців поменшало, багатьох вивезли у безпечніші міста.

Людмила Семенович - директорка закладу дошкільної освіти № 7 Верхньодніпровської міськради:

Відвідує нас зараз в середньому 22-24 дитини у день. 7-5 дітей у групах.

Саме це головна причина припинення роботи садка, яку озвучують чиновники. І наголошують: відстань між дошкільними закладами, куди дітей хочуть перевести, не більше кілометра.

Наталія Голтвянська, завідувачка сектору з питань освіти Верхньодніпровської міськради:

Зважаючи на кількість дітей в одному й іншому закладі розглядаємо питання щодо тимчасового припинення освітнього процесу у приміщенні 7 садочка і переведення дітей у 3 садочок для здійснення освітнього процесу.

Ліна Сопіна - в. о. начальника відділу з гуманітарних питань Верхньодніпровської міськради:

Я розумію їхню стурбованість, але щоб був ліквідований дитячий садочок - мова про це не йде. Готується питання на виконком, розглядаються всі варіанти, але садочок планується зберегти. Перевірялось, скільки дітей туди приходить, діток у садочок. От їх там у списку 60, а відвідує 24.

Дошкільний заклад, куди хочуть перевести дітей, відвідує 60 зі ста вихованців. У 2008-му тут зробили реконструкцію, розповідає директорка. Відремонтували дах, каналізацію, водопостачання, вбиральні, переобладнали харчоблок, замінили техніку на кухні.

Наталія Ткаченко - директорка закладу дошкільної освіти № 3 Верхньодніпровської міськради:

Ми готові прийняти будь-який колектив, і у нас умови створенні. У нас одна група практично вільна, але там ми зробили фізкультурну залу, якщо буде така необхідність нагальна, ми відкриємо 6 групу.

Батьки ж, зі свого боку, не збираються погоджуватися навіть на тимчасове закриття садка. Кажуть: чекатимуть засідання виконкому, і вже там спробують вплинути на рішення громади.